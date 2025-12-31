El delantero colombiano Luis Díaz cerró el 2025 con un giro inesperado en su carrera. Este 31 de diciembre, antes de las celebraciones de Año Nuevo, lanzó su primera canción como solista, titulada ‘La promesa’, un tema de champeta que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

La canción es una colaboración con Juanda Iriarte y Nelsen, y viene acompañada de un videoclip en el que el futbolista comparte escenas junto a su familia, mostrando un recorrido íntimo que conecta sus raíces con su presente en la élite del fútbol mundial.

En ‘La promesa’, Díaz habla de su disciplina, la fe y las metas alcanzadas, todo en un tono festivo que rinde homenaje a la tradición musical del Caribe colombiano.

Aunque Díaz ya había tenido participaciones musicales, como en ‘El ritmo que nos une’ junto a Juan Fernando Quintero para la Copa América 2024, ‘La promesa’ marca su primer proyecto individual, en el que asume un rol protagónico más allá de una colaboración.

El lanzamiento ha sido especialmente celebrado por su padre, Mane Díaz, figura muy querida en la región y vinculada al mundo musical, aunque sin ser artista profesional.

Además, el videoclip ya cuenta con más de 15.000 visualizaciones en la plataforma de YouTube en menos de tres horas.

Finalmente, a través de su biografía en YouTube, Luis Díaz explicó su motivación. “Soy Luis Díaz, muchos me conocen por el fútbol, pero hoy quiero que conozcan otra parte de mí. La música es uno de mis hobbies y una forma de expresarme con el corazón, algo que hago con mucho cariño y respeto por el arte. Este proyecto nace de la pasión, de disfrutar el proceso y de conectar con ustedes desde otro lugar. Gracias por el apoyo y por estar aquí en este nuevo camino”.

