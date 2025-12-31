Con la llegada del 31 de diciembre, las casas se llenan de maletas junto a la puerta, uvas sobre la mesa, velas encendidas y un ambiente lleno de expectativas.

En Colombia y en buena parte de América Latina, los agüeros y rituales de fn de año siguen vivos como una manera simbólica de cerrar ciclos, atraer la buena suerte y recibir con esperanza lo que está por venir.

Estas prácticas, transmitidas de generación en generación, mezclan creencias populares, espiritualidad y costumbres familiares. Aunque no todos creen firmemente en su efecto, muchos coinciden en que realizarlas es una forma de empezar el año con optimismo y propósito.

Vea: ¿Qué se espera de Colombia en 2026? Esto dijo la IA

EL HERALDO habló con los astrólogos Ronald Isaac y María del Rosario Escudero, quienes explicaron el significado de algunos de estos rituales y compartieron su lectura sobre las energías que marcarán el 2026.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA

Para despedir el año

Uno de los actos más simbólicos en Colombia es la quema del famoso muñeco de Año Viejo. Elaborado con ropa usada y relleno de papel, aserrín o cartón, este muñeco representa todo aquello que se desea dejar atrás. Malas experiencias, tristezas, conflictos o frustraciones. Al prenderle fuego a la medianoche, muchas familias sienten que, junto con las llamas, se van las cargas del año que termina.

Lea: Cinco mensajes especiales para enviar en Fin de Año a familiares y amigos

“Quemar el año viejo es un acto de liberación emocional. Simboliza cerrar ciclos y hacer espacio para nuevas oportunidades. Otros rituales comunes para despedir el año incluyen escribir en un papel lo negativo y luego romperlo o quemarlo, así como realizar limpiezas profundas del hogar, con la idea de eliminar las energías estancadas”, explicó Ronald Isaac, quien mencionó además que estos rituales tienen una fuerte carga psicológica y cultural.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA

Para recibir el año nuevo

Cuando el reloj marca las 12, comienzan los rituales de bienvenida. Comer una docena de uvas, una por cada campanada, sigue siendo uno de los agüeros más populares. Cada uva representa un deseo para los meses venideros. “El uso de ropa interior de colores es muy común, amarilla para la prosperidad y roja para el amor, esto sigue siendo infaltable en la celebración. Además, el 2026 traerá una energía favorable para sanar relaciones y construir bases más sólidas, tanto en lo personal como en lo colectivo”, anotó María del Rosario.

Entérese: La exigente rutina de Jason Statham para estar en forma a sus 58 años: ‘Puedo entrenar tres o cuatro horas’

JOSEFINA VILLARREALHERRERA

Ambos expertos aseguraron que el 2026 será un año donde se tendrá que tomar decisiones importantes, pero también donde reinará la coherencia y la disciplina, puesto que este 2025 hubo mucho caos y conflicto.

Sin duda, en las mesas colombianas los 31 de diciembre siempre habrá lentejas y arroz, como símbolo de abundancia de alimentos, igual la canela y el romero.