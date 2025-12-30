Hay canciones que logran mantenerse vigentes con el paso del tiempo y una de esas es “La Quemona”.

Es uno de los temas más recordados del reguetón colombiano, interpretado por Mishelle Master Boy, que recientemente volvió a ser tendencia gracias a una inesperada reacción del productor argentino Bizarrap.

La canción fue lanzada hace varios años y marcó a toda una generación por su ritmo, su letra bastante directa.

Durante una transmisión en vivo junto al streamer argentino DavooXeneize, Bizarrap fue sorprendido con la propuesta de reaccionar a “La Quemona”. Lo que comenzó como una broma terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del stream y que se volvió viral.

Contrario a lo que muchos pensaban, el productor confesó que no conocía la canción, pero desde los primeros segundos mostró interés por su sonido. Mientras escuchaba el tema, Bizarrap no dudó en elogiarla.

“¿Por qué te reís? Está espectacular, banco, es viejo”, comentó. Minutos después, al llegar al punto más intenso del tema, agregó: “Es una bomba, es un infierno este tema”.

Asimismo, muchos usuarios celebraron que una figura internacional reconociera un “clásico del reguetón colombiano”. También su más reciente BZRP Session junto a J Balvin generó una ola de comentarios, pues ha sabido explorar distintos géneros y sonidos.