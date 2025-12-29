La creadora de contenido y escritora Melissa Mae Carlton atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras confirmar el fallecimiento de su hija menor, Molly, ocurrido el pasado jueves 25 de diciembre.

La noticia se conoce apenas un año después de la muerte de su primogénita, Abigail, lo que ha sido un golpe fuerte también para sus seguidores.

Carlton dio a conocer el deceso a través de sus redes sociales, en el que expresó que sus dos hijas ahora están juntas.

“No he estado muy activa aquí últimamente porque, sinceramente, he estado en un lugar muy pesado con mi dolor y me he sentido sin inspiración. La razón por la que compartí nuestra situación esa mañana es porque creo en el poder de la oración. Estábamos de camino al hospital, y en ese momento pensamos que ya se había ido. Y aun así, todavía creía que Dios podría conceder un milagro si era su voluntad. Me aferré a esa fe hasta el final”, escribió.

La muerte de Molly representa un golpe devastador para la familia Carlton, que aún se encontraba procesando la pérdida de Abigail, fallecida en abril de 2024. En distintas publicaciones, Melissa había contado que su hija menor preguntaba con frecuencia por su hermana mayor y expresaba el deseo de volver a verla, una circunstancia que hoy adquiere un significado especialmente doloroso para sus padres.

Instagram melissamaecarlton La creadora de contenido y escritora Melissa Mae Carlton perdió una segunda hija

Según relató la influencer, el fallecimiento de la niña se produjo tras una hospitalización repentina, pese a que recibió atención médica especializada en un centro de trauma pediátrico cercano. Aun así, los esfuerzos médicos no fueron suficientes para salvarle la vida.

Días después del anuncio, Melissa Mae Carlton compartió información preliminar entregada por los médicos, quienes sospechan que Molly podría haber padecido una enfermedad cardíaca de origen genético. Esta hipótesis también abre la posibilidad de que la misma condición haya estado presente en Abigail, cuya causa de muerte nunca dejó plenamente conformes a sus padres.

Asimismo, la creadora de contenido explicó que esta información es relevante para otras familias que han enfrentado casos de muerte súbita infantil o SUDC, y por ello decidió hacerla pública. Actualmente, la familia se encuentra adelantando estudios genéticos con el fin de obtener respuestas más claras.

“Los médicos creen que Molly tenía una enfermedad cardíaca genética y sospechan que este también pudo haber sido el caso de Abi. Estoy compartiendo esto porque creo que podría ser información crítica para las familias que han experimentado SUDC (muerte repentina inesperada en niños)”, expresó.

¿Quién es Melissa Mae Carlton?

Melissa Mae Carlton es una creadora de contenido estadounidense conocida por sus escritos sobre espiritualidad, maternidad y duelo. Está casada desde hace más de una década con Tom Carlton, su amigo de infancia. Juntos formaron una familia con cuatro hijos: Abigail, Lily, Harry y Molly.

Tras la pérdida de sus dos hijas, Melissa ha continuado usando sus plataformas digitales para compartir su proceso personal.