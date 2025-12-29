La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia aún no comienza y sigue dando de qué hablar en las redes sociales con un nuevo ingreso.

Se trata de la barranquillera Valerie de la Cruz, conocida públicamente como ‘Beba’, exparticipante del ‘Desafío’ en Caracol Televisión.

Ahora fue anunciada como participante del reality del Canal RCN que se estrenará el próximo 12 de enero de 2026.

Valerie de la Cruz en el Desafío XX

Recordemos que la ‘Beba’ fue expulsada del Desafío XX en 2024, cuando rompió varias reglas del juego. Por eso, se perfila como una participante fuerte en este nuevo programa, ya que traerá mucha polémica.

Y es que desde el primer intercambio con “el Jefe”, figura de autoridad dentro del programa, ‘Beba’ dejó claro que no está dispuesta a aceptar etiquetas impuestas ni discursos prefabricados.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el Jefe se dirigió a ella utilizando su nombre completo. La barranquillera aclaró que, aunque Valerie de la Cruz es su nombre legal, el público la reconoce como Beba, apodo con el que se ha consolidado en la televisión y redes sociales.

Asimismo, el Jefe la presentó como una mujer “completamente soltera”. Beba interrumpió de inmediato para aclarar que está felizmente casada.

La Beba en su matrimonio

¡Beba’ ahora tiene un look totalmente diferente con una melena oscura y promete ser una concursante frontal, que no teme corregir en público.

Por eso, cuando fue descrita simplemente como “costeña”, Beba volvió a intervenir para precisar su origen que era de Barranquilla, una ciudad que, según dejó claro, forma parte esencial de su identidad.

Los seguidores están con expectativas para ver qué puede pasar con la ‘Beba’, quien promete dar mucho material con momentos de alta tensión dentro de la casa.