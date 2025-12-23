La icónica artista estadounidense Cher será una de las grandes homenajeadas en la próxima edición de los premios Grammy 2026, al recibir el Grammy Especial a la Trayectoria (Lifetime Achievement Award), uno de los máximos reconocimientos que otorga la Academia de la Grabación a figuras que han marcado de manera profunda la historia de la música.

Este galardón reconoce no solo el éxito comercial, sino el impacto cultural, la influencia artística y el legado creativo de quienes han transformado la industria musical a lo largo de su vida. Con más de seis décadas de carrera, Cher se consolida como una de las artistas más influyentes y versátiles de todos los tiempos.

¿Qué es el Grammy Especial a la Trayectoria?

El Grammy Lifetime Achievement Award es un premio honorífico que se entrega a artistas cuyas contribuciones a la música grabada han sido extraordinarias. A diferencia de los premios competitivos, este reconocimiento no se concede por una canción o álbum específico, sino por una carrera completa.

Figuras legendarias como Aretha Franklin, Stevie Wonder, Ella Fitzgerald y Tina Turner han recibido este galardón, lo que sitúa a Cher en un selecto grupo de íconos que han definido generaciones enteras.

¿Cuándo inició Cher su carrera?

Cher inició su camino en la industria musical en la década de los 60 junto a Sonny Bono, para luego consolidarse como solista y convertirse en un fenómeno global. A lo largo de los años, ha sabido reinventarse constantemente, explorando géneros como el pop, rock, dance y música electrónica.

Entre sus mayores éxitos se encuentran canciones emblemáticas como “Believe”, que revolucionó el uso del auto-tune en los años 90, e “If I Could Turn Back Time”, considerado un himno de empoderamiento femenino. Además, su talento trascendió la música: ganó un Premio Óscar por su papel en Moonstruck, demostrando su versatilidad artística.