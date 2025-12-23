El pasado 16 de diciembre el canal ‘Caracol Televisión’ estrenó ‘La danza de los millones’, el programa concurso en el que una pareja de famosos se enfrenta, en cada episodio, a pruebas divertidas y sencillas con la intención de no dejar caer ni un solo billete al piso.

El dinero que los famosos dejen caer se lo llevará un colombiano todas las noches solo con ver ‘La danza de los millones’. En cada capítulo se entregaran 120 millones de pesos entre los concursantes y los televidentes.

El programa es conducido por Laura Acuña, quien es acompañada del divertido Godoy y el carismático marranito Fortunato, el personaje del concurso que llega para entregar toda la plata que cae a la bóveda a los colombianos.

“Es un formato fresco y entretenido. Cuando me propusieron conducirlo, sentí que me identificaba completamente y que me iba a divertir un montón, y así fue. Además, entregarle plata a los colombianos todos los días va a ser doblemente gratificante”, dijo Laura Acuña días antes del estreno.

Por su parte, Sebastián Martino, gerente de Grandes Formatos de Caracol Televisión, destacó que ‘La danza de los millones’ es un formato de concurso “muy novedoso y ambicioso”.

“Novedoso por su formato y mecánica de juegos. Habitualmente, uno se engancha con los programas de concursos por generar empatía o cercanía con alguno de los concursantes. En este caso, pese a que la empatía se da, uno se pone feliz ante el mal desempeño de los participantes del programa porque eso significa que el premio final para un televidente aumenta. Eso cambia la dinámica del televidente frente al concurso, y al final de cada capítulo uno tiene la sensación de que todos salimos ganando, cosa que es muy difícil de lograr”, sostuvo.

En la primera semana participaron famosos de la talla de los actores Nataly Umaña y Alejandro Estrada, así como ‘Olímpico’, reconocido participante del ‘Desafío’, entre otros.

caracoltv Nataly Umaña y Alejandro Estrada estuvieron juntos en ‘La danza de los millones’

¿‘La danza de los millones’ se transmite en vivo?

Los televidentes que se inscribieron para participar por jugosas sumas en el programa reciben la llamada “ganadora” mientras el programa está al aire, por lo que se presumía que la transmisión es en vivo.

Sin embargo, en una entrevista que hizo el periodista Carlos Ochoa a Laura Acuña se reveló que la mitad del programa se grabó hace dos años.

Según la presentadora, las pruebas a las que son sometidos los famosos ya están grabadas, pero las llamadas a los televidentes sí se hacen en vivo.

“El programa se grabó hace dos años, para las pruebas hay que hacer un montaje, hay que armar las pistas, hay que colgar las telas dese arriba, para eso se requiere un tiempo que no se podría hacer si el programa completo se hiciera en vivo. La parte de los famosos y de las pruebas de los famosos ya está grabado”, explicó.

En ese sentido, detalló que “la parte en la que los televidentes ganan, cuando están esperando la llamada, es en vivo”.

“Todas las noches estoy yo en el canal Caracol y la llamada que se hace es en vivo. Por ley debe hacerse en vivo. No podemos decir en ningún programa que algo es en vivo si no lo es, eso sería publicidad engañosa y hay unos entes que regulan ese tipo de comunicación en televisión. Hay una delegada de la Secretaría de Gobierno todas las noches con nosotros porque tiene que auditar que todo lo que sucede sea como tiene que ser”, enfatizó.