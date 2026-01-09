‘La danza de los millones’, el programa de entretenimiento de Caracol Televisión que ha entregado millonarios premios durante las últimas semanas se despide de la pantalla este mes de enero.

Con su emisión final programada para este viernes 9 de enero, los interesados en participar tienen solo unas horas para completar su inscripción en la plataforma oficial.

El programa tiene una dinámica en la que los famosos invitados ponen a prueba su destreza mientras los televidentes compiten desde casa por el dinero acumulado en la bóveda del programa.

Es decir, el dinero que los participantes dejan caer durante cada reto se convierta en el premio que puede llevarse un televidente que esté viendo la transmisión en vivo y participe correctamente en la dinámica.

Y sí es cierto, pues uno de los casos más recientes fue el de Mayerly, una espectadora de Popayán, quien logró llevarse más de 53 millones de pesos tras responder correctamente una de las preguntas del concurso relacionada con el desempeño del equipo de las actrices Toya Montoya y María Fernanda Yepes.

Durante las emisiones, la presentadora Laura Acuña ha reiterado que el registro es completamente gratuito y no requiere de terceros. La producción ha insistido en que no se debe entregar dinero a personas que ofrezcan supuestos cupos o inscripciones preferenciales.

El proceso oficial solo se realiza a través de la plataforma Ditu, el servicio digital habilitado por el canal.

Ingresar a la plataforma Ditu y buscar el botón “Empezar”.

Registrar un correo electrónico válido.

Completar los datos personales solicitados.

Crear una contraseña segura.

Aceptar los términos legales y autorización de datos.

Ingresar número de cédula y teléfono de contacto.

Una vez finalizado el proceso, el sistema confirma que el usuario ya se encuentra participando activamente y habilitado para ser seleccionado durante las emisiones restantes.