Disney vuelve a apostar por uno de sus clásicos más queridos y ya dio rienda suelta a la versión live-action de Enredados.

Tras varios meses en pausa, el proyecto retoma su desarrollo con Teagan Croft y Milo Manheim como los encargados de dar vida a Rapunzel y Flynn Rider, dos de los personajes más icónicos del estudio.

La compañía continúa ampliando su universo de remakes en acción real y ahora es el turno de Enredados, la exitosa película animada estrenada en 2010. La historia de la princesa de cabello mágico encerrada en una torre y del ladrón que cambia su destino conquistó al público en todo el mundo y ahora tendrá una nueva versión pensada para las nuevas generaciones.

El proyecto había quedado en pausa durante varios meses, pero finalmente volvió a tomar impulso con un equipo creativo de alto perfil y un reparto joven con gran proyección internacional.

Teagan Croft será Rapunzel y Milo Manheim interpretará a Flynn Rider

La actriz Teagan Croft, conocida por su papel de Raven en la serie Titans y por protagonizar la película True Spirit, fue elegida para encarnar a Rapunzel, la princesa de cabello mágico.

Por su parte, Milo Manheim, una de las caras más reconocidas del universo Disney gracias a la saga Zombies y a su paso por Dancing with the Stars, dará vida al carismático Flynn Rider.

La elección del elenco apunta a conectar con una nueva audiencia sin perder la esencia que convirtió a Enredados en uno de los mayores éxitos animados de Disney.

Asimismo, la película será dirigida por Michael Gracey, responsable del musical The Greatest Showman. El guion estará a cargo de Jennifer Kaytin Robinson, conocida por títulos como Do Revenge y Thor: Love and Thunder.

La producción estará liderada por Kristin Burr, con Lucy Kitada como productora ejecutiva. Por ahora, Disney no ha confirmado la fecha oficial de estreno ni ha revelado detalles sobre el inicio del rodaje.