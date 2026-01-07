Lionsgate confirmó oficialmente el desarrollo de The Housemaid’s Secret, la secuela del thriller psicológico que sorprendió en cines y se convirtió en uno de los estrenos más rentables del año.

La película, protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, logró una recaudación global de más de 133 millones de dólares en apenas dos semanas y media, una cifra que superó con creces su presupuesto estimado de 35 millones. Este desempeño fue clave para que el estudio diera luz verde a la segunda parte.

¿Sydney Sweeney volverá como Millie en The Housemaid’s Secret?

En The Housemaid’s Secret, Sydney Sweeney retomará su papel como Millie, el personaje que conquistó al público con una historia marcada por secretos, tensión psicológica y giros inesperados. La nueva entrega estará basada en la segunda novela de la trilogía escrita por Freida McFadden, que se mantiene como un fenómeno editorial a nivel internacional.

Paul Feig regresará a la dirección, consolidando la continuidad creativa del proyecto. También está confirmado el regreso de Michele Morrone, mientras que la participación de Amanda Seyfried se perfila como una posible aparición especial.

La primera película presentó a Millie como una joven que intenta rehacer su vida aceptando un empleo como trabajadora interna en una lujosa residencia. Lo que parecía una oportunidad se transforma rápidamente en una experiencia inquietante, cuando salen a la luz los oscuros secretos de la familia para la que trabaja.

Ese enfoque íntimo, combinado con una narrativa cargada de tensión, convirtió a The Housemaid en una de las sorpresas del género y atrajo tanto a lectores de la saga literaria como a nuevos espectadores.

La adaptación del nuevo filme estará nuevamente a cargo de Rebecca Sonnenshine, con la producción de Todd Lieberman y el propio Paul Feig. Tanto Sydney Sweeney como Freida McFadden participarán como productoras ejecutivas, reforzando el vínculo entre la obra original y su versión cinematográfica.