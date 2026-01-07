Por tercer año consecutivo, TukuToon se suma a la celebración del Carnaval con el lanzamiento de su tercer álbum de música carnavalera, una propuesta pensada especialmente para que niños, padres y cuidadores compartan, bailen y se conecten con la riqueza cultural del Caribe.

Este nuevo trabajo musical reafirma el compromiso de TukuToon con la difusión del una patrimonio sonoro del Caribe colombiano, llevando sus ritmos y tradiciones a nuevas generaciones, no solo en Colombia sino en distintos rincones del mundo. A través de canciones alegres, pedagógicas y cargadas de identidad, el proyecto busca que los niños crezcan reconociendo y celebrando esta herencia cultural desde una experiencia lúdica y familiar.

En este álbum, TukuToon presenta una fusión vibrante entre las raíces del Caribe colombiano y los lenguajes musicales contemporáneos. Sonoridades tradicionales como la puya, el mapalé, el chandé y la champeta se entrelazan con influencias globales como el Afrobeats, el EDM y la música urbana, dando como resultado una mezcla multicolor que conserva la esencia, la energía y la alegría que caracterizan el universo TukuToon.

La producción reúne a destacados músicos de la escena del folclor caribeño, entre ellos el maestro Marlon Peroza, director de Gaiteros de Pueblo Santo; Julián Sarmiento Figueroa, productor musical nominado al Latin Grammy; Franco Hernández, director de Magende Afro Music; y Edinson Rodríguez, percusionista de Gaiteros de Pueblo Santo. Su participación aporta autenticidad, profundidad y un puente vivo entre tradición y nuevas audiencias.

Como parte del lanzamiento, Team Toon Studio ha preparado una serie de nuevos videos animados que acompañarán estas canciones y que serán estrenados progresivamente en el canal oficial de YouTube de TukuToon.

“Estas piezas audiovisuales refuerzan el carácter festivo y narrativo del álbum, convirtiendo cada canción en una experiencia visual que celebra el Carnaval desde la mirada de la infancia”, afirma León Mejía, director de TukuToon.

El álbum ya se encuentra disponible en todas las principales plataformas musicales, incluyendo Spotify, Apple Music y Amazon Music, permitiendo que familias de todo el mundo accedan fácilmente a este repertorio de música, cultura y celebración.

