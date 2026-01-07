El inicio de un nuevo año generalmente representa una oportunidad para plantearse nuevos comienzos y transformar los propósitos en acciones concretas, como adoptar rutinas que mejoren la calidad de vida. En 2026, el bienestar físico y mental se consolida como una de las metas más relevantes para las personas, sin embargo, convertir la motivación inicial en un hábito sostenible sigue siendo uno de los mayores desafíos.

Lea ‘Una batalla tras otra’ lidera las nominaciones a los premios del sindicato de actores

De acuerdo con un análisis difundido por el Foro Económico Mundial, la clave para crear buenos hábitos es un cambio de comportamiento gradual y constante, ya que este enfoque genera mayores niveles de logro y menores tasas de abandono.

En cuanto a las metas de bienestar y actividad fìsica, Jossy Stiven Celis, profesional en Cultura Física y Deporte de Decathlon, Responsable de Sección Barranquilla, afirma que el primer paso para lograr los propósitos planteados es entender que el ejercicio no debe verse como una obligación temporal, sino como una herramienta para mejorar la calidad de vida. Por eso, comparte 5 recomendaciones para quienes quieren empezar a moverse más y no saben por dónde comenzar:

Aquí Un estudio rastrea tumores de hasta 100 años para entender el avance del cáncer intestinal

Empezar con sesiones cortas: Reduce la frustración y el riesgo de abandono. Es mejor crear el hábito primero y luego aumentar la intensidad. Elegir una actividad que genere disfrute: La motivación sostenible nace del placer, no de la obligación. Cuando una persona disfruta lo que hace, la constancia aparece de forma natural. Definir un objetivo personal y realista: No todos entrenan por las mismas razones. Tener claridad sobre el ‘para qué’ aumenta el compromiso. Agendar el ejercicio: Tratar el entrenamiento como una cita inamovible ayuda a integrarlo en la rutina diaria. Buscar acompañamiento: Entrenar con alguien o usar apps aumenta la responsabilidad y reduce el abandono temprano.

Mantener una rutina regular no solo fortalece el sistema cardiovascular, muscular y óseo, sino que también tiene un impacto directo en la salud mental, pues mejora la calidad del sueño, aumenta la energía diaria y refuerza la autoestima. “El ejercicio actúa como un regulador emocional natural, ya que reduce el estrés, mejora la concentración y ayuda a manejar la ansiedad”, agrega el experto.

Además Eclipse solar de febrero de 2026: fecha, horario y países donde será visible

Además, Celis también da 5 tips para mantener los objetivos y cumplir con las metas durante todo el año, sin fallar en el intento:

Dividir objetivos grandes en metas pequeñas: Las metas cortas generan logros frecuentes y mantienen el entusiasmo. Variar los entrenamientos: Evita la monotonía y mantiene el interés activo. Registrar avances: Ver el progreso refuerza la motivación y demuestra que el esfuerzo vale la pena. Celebrar la constancia: El hábito es más importante que el resultado estético. Recordar el propósito inicial: Conectar con el motivo personal ayuda a seguir incluso en días difíciles.

Finalmente, el experto destaca el papel del equipamiento adecuado como un aliado fundamental para alcanzar los objetivos deportivos. Contar con calzado, ropa técnica y accesorios apropiados no solo protege el cuerpo, sino que mejora la experiencia y facilita la continuidad del hábito.

También Brigitte Bardot reposa junto a sus padres y abuelos en cementerio frente al Mediterráneo

De esta forma, el inicio de año se convierte en una invitación a moverse con intención, construir hábitos sostenibles y entender el bienestar como un compromiso a largo plazo, acompañado de metas claras, planificación y disfrute.