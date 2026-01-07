Durante el año 2026 se registrarán eventos astronómicos que captarán la atención de observadores, científicos y aficionados del cielo.

Entre ellos, los eclipses solares ocupan un lugar especial por su peculiaridad y por el impacto visual que generan cuando la Luna se alinea con el Sol y la Tierra, alterando temporalmente la luz solar que llega al planeta.

Estos fenómenos no ocurren de manera uniforme en todo el mundo. Su observación depende de la posición de los cuerpos celestes y de la ubicación geográfica, lo que hace que algunos países tengan una vista privilegiada mientras otros no logran apreciarlos.

Uno de los eclipses solares programados para 2026 tendrá lugar el martes 17 de febrero. En ese momento, la Luna atravesará el disco solar desde la perspectiva terrestre, generando un oscurecimiento parcial del cielo en ciertas regiones del hemisferio sur.

De acuerdo con cálculos astronómicos internacionales, el evento se desarrollará durante varias horas, aunque su punto más relevante durará solo unos minutos.

Tomando como referencia el Tiempo Universal Coordinado y su conversión a la hora local colombiana, el fenómeno se desarrollará aproximadamente cerca de las 4:56 de la mañana de ese martes 17 de febrero y lo podrá ver desde las redes sociales.

Y el momento en que se verá más será alrededor de las 7:11 a. m. y finalizará a las 9:27 a. m. A pesar de estos horarios, la visibilidad real del eclipse dependerá del lugar desde donde se observe.

¿Será visible el eclipse solar de 2026 desde Colombia?

No, el eclipse solar de febrero de 2026 no podrá observarse desde Colombia, ni siquiera de forma parcial. La trayectoria de la sombra lunar se desplazará principalmente por zonas australes del planeta, alejándose del norte de Sudamérica.

Pero si lo podrán ver en la Antártida, donde el eclipse tendrá mayor intensidad, sectores del sur de América del Sur, como la Patagonia y algunas regiones del sur de África y áreas cercanas a Madagascar.