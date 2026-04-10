Sobre las 7:07 p.m. (hora Colombia) se espera que se complete el amerizaje de la misión Artemis II y que los astronautas puedan ser rescatados por las Fuerzas Armadas estadounidenses que los aguardarán en las aguas del Pacífico.

Se espera que los tripulantes pierdan las comunicaciones con el centro de control de la NASA durante los seis minutos posteriores a su entrada en la atmósfera terrestre, que concluirá con el amerizaje en aguas del océano Pacífico, frente a San Diego (California).

“Segundos después de la entrada, comenzaremos un periodo de interrupción de las comunicaciones de seis minutos, debido a la ionización que generará una capa de plasma alrededor de la nave espacial, lo cual impedirá que recibamos comunicaciones y datos”, informó este viernes el centro de control de la NASA en la retransmisión oficial.

Uno de los momentos más complejos y críticos será cuando la nave reingrese a la atmósfera terrestre, pues alcanzará temperaturas de hasta 2.700 grados centígrados en su exterior durante el descenso, según las revisiones de la NASA divulgadas, y caerá a una velocidad de más de 40.200 kilómetros por hora (unas 25.000 millas).

La fricción con el aire ralentizará la nave hasta que los paracaídas de frenado se desplegaran a una altitud aproximada de 6.700 metros (22.000 pies).

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