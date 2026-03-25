El uso de esmaltes semipermanentes se ha convertido en una de las tendencias más populares en cuanto a temas de belleza se trata, gracias a su durabilidad y acabado impecable.

Sin embargo, recientes advertencias de especialistas han encendido las alarmas sobre los posibles efectos adversos asociados a este tema, especialmente por la exposición a lámparas UV/LED y ciertos compuestos químicos presentes en los productos.

De acuerdo con expertas consultadas por EL HERALDO, el uso frecuente de estos sistemas podría implicar riesgos que van desde reacciones cutáneas hasta problemas más graves como mutaciones en el ADN, pero también entregaron recomendaciones a la hora de comprar estos productos, puesto que algunas marcas han modificado sus fórmulas.

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En febrero y marzo del 2026, el Invima se pronunció sobre los esmaltes semipermanentes, pero su advertencia fue enfocada a ciertos químicos peligrosos presentes en algunos productos. Canceló 136 registros sanitarios (NSO) de esmaltes semipermanentes, vetó su venta en Colombia porque contenían ingredientes prohibidos.

La luz ultravioleta

La dermatóloga Aleina Belisario explicó que el principal foco de preocupación radica en la radiación ultravioleta A (UVA) emitida por las lámparas utilizadas para secar el esmalte.

“Estas lámparas, aunque son de uso cosmético, emiten radiación UVA que penetra profundamente en la piel. La exposición repetida, sin protección, puede contribuir al fotoenvejecimiento y, en algunos casos, aumentar el riesgo de cáncer de piel”, señaló.

Belisario agregó que, aunque el riesgo no es inmediato, sí se vuelve relevante con el paso del tiempo y la frecuencia del uso. “No es lo mismo una exposición ocasional que una rutina constante cada dos o tres semanas durante años. La acumulación de radiación es lo que genera preocupación”.

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Fórmulas y marcas

Por su parte, la manicurista profesional Alejandra Torres, abordó el tema desde la práctica estética, reconociendo que muchos productos del mercado contienen sustancias que han sido cuestionadas a nivel internacional. “Algunos geles incluyen componentes como el TPO o el DMPT, que en ciertos países, como los de la Unión Europea, están restringidos o prohibidos por sus posibles efectos tóxicos. Estos compuestos ayudan al endurecimiento del esmalte, pero pueden provocar alergias, dermatitis e incluso estar relacionados con riesgos mayores si se usan sin control”, explicó.

Torres enfatizó que no todos los productos son iguales y que la calidad es un factor determinante. “En el salón, es clave trabajar con marcas certificadas y evitar productos de origen dudoso. Muchas veces lo barato sale caro, especialmente cuando hablamos de salud. En el listado del Invima apareció Masglo, y en algunas referencias pudieron hacer una nueva fórmula”, mencionó.

Entre los efectos adversos más comunes asociados al uso de esmaltes semipermanentes se encuentran reacciones alérgicas, irritación, fragilidad de la uña y dermatitis de contacto.

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“Los productos con los que se retiran estos esmaltes semipermanentes pueden causar irritaciones en la piel. Por ejemplo, el removedor “mágico”, que es un producto que deshace el esmalte, pero si cae en la piel, causa ardor y quema la piel”.

Recomendaciones

Frente a este panorama, ambas expertas coincidieron en la importancia de adoptar medidas preventivas para reducir riesgos. La dermatóloga Belisario recomendó aplicar protector solar de amplio espectro en las manos antes de la exposición a lámparas UV o, en su defecto, utilizar guantes especiales que dejen solo las uñas al descubierto.

Asimismo, Torres sugirió reducir los procedimientos y permitir que las uñas descansen. “No es recomendable hacerse uñas semipermanente de manera continua sin pausas. Se debe darle tiempo a la uña para recuperarse, esto es fundamental y una buena manicurista lo sabe, hay que enforcarse igualmente en el cuidado de la uña de las clientas”, dijo la experta a esta casa editorial.