La sequía empieza a encender las alarmas en el Caribe colombiano. El municipio de Manatí, en el sur del Atlántico, se encuentra en alerta amarilla por riesgo de incendios de cobertura vegetal, junto a Corozal, en el departamento de Sucre.

En todo el país, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), hay 90 municipios en alertas por posibles incendios de la cobertura vegetal. Con relación a regiones, 34 pertenecen a la Orinoquía y 25 a la Amazonía, así como 11 son de los departamentos andinos. En el Pacífico se contabilizan 18.

Carolina Valencia, coordinadora del grupo de Alertas Ambientales de la Oficina de Pronósticos y Alertas del Ideam, explicó que según el más reciente boletín metereológica, la alerta no implica una emergencia declarada, aunque advierte sobre condiciones propicias para la ocurrencia de incendios forestales.

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“La alerta amarilla es un llamado a informarse. Es un mensaje oficial sobre eventos que ya se han observado o que podrían presentarse, basado en condiciones meteorológicas recientes”, indicó Valencia.

Asimismo, precisó que estos reportes se construyen diariamente con base en variables como las lluvias registradas y las altas temperaturas. “Si las condiciones continúan bastante secas para la región Caribe, es muy probable que las alertas puedan aumentar de nivel”.

La funcionaria aclaró que corresponde a las autoridades locales, tales como alcaldías y gobernaciones, tomar decisiones adicionales o declarar alertas formales en sus territorios.

Algunas recomendaciones

Desde el Ideam reiteraron que estas alertas se basan exclusivamente en condiciones meteorológicas y no en factores humanos, aunque estos últimos pueden incidir en la posibilidad de que se desarrollen incendios.

Se recomienda a la comunidad en general, a los turistas y caminantes que apaguen debidamente las fogatas y no dejen residuos tipo vidrio que sirvan como elementos concentradores de la radiación solar e igualmente reportar a las autoridades en caso de ocurrencia de incendios.

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Asimiso, a los sistemas regionales y locales de bomberos se les instó a disponer de los elementos necesarios para la atención oportuna de eventos de incendio de la cobertura vegetal.

La división del riesgo en el país

En el país hay cinco municipios que se encuentran en alerta roja: 3 en Casanare y uno en Vichada y Cundinamarca, respectivamente.

Al mismo tiempo, otros 39 municipios del país se ubican en alerta naranja y 46 más están en la categoría de alerta amarilla.

“Es necesario que todos estemos atentos a los diferentes boletines de actualización del Ideam ya que acá hacemos un seguimiento y un monitoreo continuo para estar informando diariamente a la comunidad”, señaló Valencia.