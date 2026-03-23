El estadio Metropolitano Roberto Meléndez empieza a mostrar una nueva cara. Entre estructuras metálicas, concreto fresco y el movimiento constante de obreros, ya se levantan las primeras graderías que marcarán el inicio de una transformación esperada por miles de aficionados en Barranquilla.

Durante un recorrido por la obra, el alcalde Alejandro Char confirmó que la instalación de las nuevas tribunas ya está en marcha. No se trata de un cambio menor: el ‘Coloso de la Ciudadela’ se prepara para superar los 60 mil asistentes, lo que lo pondría entre los escenarios deportivos más grandes de Latinoamérica.

“Ya arrancamos con la instalación de las nuevas graderías del supermetro. Avanzamos en las tribunas de oriental, sur y occidental del estadio, con graderías prefabricadas que transformarán este escenario en uno de los más grandes de Latinoamérica”, dijo el mandatario a través de su cuenta de X.

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Las estructuras prefabricadas, explicó, no solo ampliarán la capacidad, sino que también mejorarán la experiencia del público en eventos deportivos y espectáculos.

Cortesía Alcalde Char inspeccionando el inicio de la instalación de las nuevas graderías.

En medio del ruido de maquinaria y el ir y venir de trabajadores, Char detalló que la obra ya superó etapas clave. Las cimentaciones, columnas, vigas y contravigas están listas, dando paso a la instalación de las graderías.

“Ya tenemos cimentaciones, columnas racks, trabes, contratrabes y la última pieza, que era la más importante de todas, que es el vestido, la gradería, la nueva gradería del Metropolitano, que va a poder hacer posible que cerca de 17 mil personas más puedan llegar a disfrutar del Metropolitano. Eso va a llegar muy cerca del saque de banda. Toda una novedad para el Metropolitano. Entonces, esto va a ser del espectáculo una experiencia mucho mejor para todos”, sostuvo.

La intervención no se detiene ahí. De manera paralela, el estadio trabaja en múltiples actividades: excavaciones, perfilación del terreno, retiro de silletería antigua y montaje de estructuras prefabricadas avanzan en distintos puntos. También se desarrollan obras internas, como el armado de muros de contención y la construcción de nuevas zonas VIP.

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En la cancha, los trabajos son igual de intensos. Se adelanta la instalación del sistema de drenaje con capas especiales, filtros y subbases que buscan garantizar mejores condiciones para el juego, incluso en temporada de lluvias.

Poco a poco, el Metropolitano deja atrás su imagen tradicional para convertirse en un escenario renovado. Mientras las graderías comienzan a tomar forma, en Barranquilla crece la expectativa por volver a vivir el fútbol y los grandes eventos en un estadio que promete ser de los mejores.