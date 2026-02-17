Una gran cantidad de humo perturbó la tarde de decenas de familias en Barranquilla el pasado jueves 12 de febrero, debido a incendios en la isla Salamanca que afectaron a la comunidad cercana a este complejo natural, quelin colinda con varios barrios de Barranquilla.

El Cuerpo de Bomberos del municipio de Sitionuevo (Magdalena) y miembros del Ejército emprendieron labores y lograron controlar el incendio en horas de la tarde de ese día.

No hubo pérdidas humanas, pero las autoridades reportaron que la emergencia generó afectaciones en la fauna y flora de este ecosistema.

La contingencia prendió las alarmas con respecto a la continuidad de los incendios forestales, así como la consolidación, finalmente, de la época seca.

Daniel Useche, meteorólogo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), confirmó que se proyecta que la temporada seca se acentúe en los litorales del Caribe colombiano durante las próximas semanas.

“Lo que resta del mes de febrero es probable que se acentúe la condición de tiempo seco en la región Caribe. Es posible que se presenten algunas lluvias acordes a la época del año al sur y occidente de la región. Sin embargo, es posible que, a lo largo del litoral, tiendan a persistir las condiciones secas, por lo menos para estos próximos tres días del fin de semana”, aseguró en diálogo con EL HERALDO.

Sin embargo, resaltó que la atmósfera suele ser dinámica, especialmente en el área tropical; por lo que aseveró que el pronóstico puede cambiar dependiendo de la evolución de algunos sistemas meteorológicos.

Alertas por incendios

En el país, a corte del 15 de febrero, hay un total de 99 municipios que están en algún nivel de alerta por amenaza de incendios en la cobertura vegetal: 8 en alerta roja, 20 en naranja y 71 en alerta amarilla.

Con respecto a la región Caribe, hay alerta amarilla en Sitionuevo—territorio al que pertenece el parque Isla Salamanca—, Magdalena, así como en Manatí (Atlántico), Arjona (Bolívar), Valledupar (Cesar) y Coveñas (Sucre).

La máxima autoridad ambiental del país indicó que, si la condición seca persiste, es posible que estas alertas en diversos territorios tiendan a aumentar.

Recomendaciones

Ante la proyección del potenciamiento de la temporada seca en el Caribe, el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla sugirió a la comunidad evitar la quema de basura, ya que pone en riesgo la vida de los habitantes.

“No solamente ponen en riesgo la parte material, sino también la vida de las personas y de los bomberos”, expresó Edwin Pacheco, comandante del Cuerpo de Bomberos Oficial del Distrito de Barranquilla.

Por otro lado, recomendó no dejar residuos tipo vidrio que sirvan como elementos concentradores de la radiación solar y reportar a las autoridades en caso de ocurrencia de incendios, así como a los consejos departamentales y municipales y a las autoridades ambientales de la zona.