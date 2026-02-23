Desde su creación en el año 1964, el área protegida del vía parque isla Salamanca, ubicado en el complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta, ha sufrido una serie de transformaciones en su ecosistema, tanto por orden natural como por la influencia del ser humano.

Durante un recorrido que realizó esta casa periodística por esta isla, se pudo conocer que dentro de las afectaciones principales que ha tenido el área desde su formación se encuentra la desaparición de una playa, la mortandad del bosque y la desaparición de decenas de especies locales.

Sin embargo, el fenómeno que más ha provocado preocupación entre la comunidad local y las autoridades son las quemas en más de 2 mil hectáreas de mangle en estos últimos 10 años.

Por este motivo, una nueva brigada voluntaria, conformada por asociaciones locales del municipio de Sitionuevo, se prepara para afrontar el reto de acompañar a los bomberos y demás entidades en la atención y prevención de quemas en la isla en la previa a la llegada de la temporada seca.

Una de las personas que atendió este llamado a la acción fue Margarita Estrada, del corregimiento de Palermo, quien se vinculó al equipo de voluntarios para luchar por la conservación de los ecosistemas del Magdalena desde la promoción de buenas prácticas de recolección de residuos sólidos.

“Mi vinculación al proyecto es porque hago parte de la Asociación de Servicios de Reciclaje de Palermo y estamos trabajando en la limpieza de caños como el Clarín Viejo y Clarín Viejo, así como en la recolección de residuos como las agujas, jeringas, televisores viejos o neveras que pueden taponar el flujo de agua que se requiere para apagar los incendios en Salamanca”, indicó.

Puso de presente que: “solo en el comienzo de este año se ha recolectado una tonelada de residuos por el vía parque y los caños. Esperamos reforzar esa labor de prevención en las personas y especialmente en las personas que habitan en la isla”.

Otro de los que aportará su experiencia en incendios para las labores de la brigada será Rodrigo Acosta, el cual supo desempeñarse como funcionario de la Defensa Civil, pero ante el cierre de este organismo ahora busca apoyar a su territorio desde este nuevo equipo.

“La Defensa Civil está desarticulada en el municipio de Sitionuevo porque no hay contratación desde la Alcaldía, entonces lo que tratamos de aportar es un trabajo comunitario para prevenir las quemas y ser como esa segunda línea de apoyo para Parques Naturales”.

Agregó que: “lo importante es que estemos capacitados todos para atender un incendio y que cualquier conflagración que se presente en nuestro municipio la podamos atender antes de que pase a mayores”, comentó.

De esta manera, el plan de acción para emergencias en el vía parque isla Salamanca integra a la comunidad en un trabajo colaborativo con el objetivo en común de hacerle frente a los incendios forestales para la segunda época del año.

Un trabajo de todos

Las pequeñas acciones cuentan. Como una segunda línea de atención, la nueva brigada tendrá un protocolo de atención específico en el vía parque. Si luego de un lapso de 24 horas las quemas en la zona no se han controlado y el humo se propaga hacia los diferentes sectores de Barranquilla y el Magdalena, el grupo entrará en operación bajo los lineamientos de las autoridades como Parques Naturales y Bomberos.

En ese sentido, Edwin Traslaviña, director territorial Caribe de Parques Naturales, contó que la gestión del riesgo es una de las tareas fundamentales que tendrá el equipo.

“Es esencial lo que hacen los bomberos para apagar el fuego, pero el control de un incendio tiene que ir más allá de eso; por eso esta brigada se encargará de muchos aspectos que se pasan por alto, como señalar las vías de acceso para la atención de la quema, la magnitud del incendio, las causas por las cuales se pudo generar este mismo y una bitácora de su evolución”, declaró a EL HERALDO.

El funcionario recalcó que “esta articulación con los miembros de la comunidad nace porque somos solo 40 personas para custodiar 56.200 hectáreas de la isla Salamanca, es una labor que no se puede hacer así, y tenemos que recurrir a que más personas en esta brigada se vayan sumando y aporten su conocimiento del territorio y capacidades para lograr preservar el ecosistema”.

Confirmó también que se priorizarán una serie de inversiones para salvaguardar los ecosistemas del vía parque.

“Estamos buscando siempre recursos para mejorar nuestras labores. En este caso hay que equipar a nuestras brigadas con herramientas y uniformes adecuados para realizar su labor. De igual manera, estamos adecuando la zona de embarque en el área protegida y esperando la llegada de nuevas lanchas para que nuestros trabajadores puedan desplazarse de mejor manera dentro de la zona y atender cualquier eventualidad que se presente”, indicó.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO 40 mil plántulas de mangle repoblarán las áreas afectadas por quema.

Recuperar lo perdido

En los últimos 10 años, las quemas en la isla Salamanca han afectado cerca de 2 mil hectáreas de la reserva natural. Según se ha dado a conocer por varios expertos y autoridades, cada uno de los mangles afectados en la zona requiere de un tiempo de hasta 40 años para recuperarse.

Para Janeth Ortíz, del equipo de recuperación del vía parque, se ha convertido en una labor titánica tratar de repoblar el área protegida con nuevos mangles que permitan compensar todas las áreas afectadas por conflagraciones.

Según la funcionaria, en la zona hay hasta 4 tipos de mangles, pero los más afectados son los negros por su tipo de raíz zanco, que crecen oblicuamente hacia el suelo.

“Nosotros recolectamos semillas de la isla y las sembramos para que crezcan dentro de dos viveros; ahí las cuidamos y regamos hasta que crecen. Posteriormente, identificamos las zonas de la isla donde hay más afectaciones y falta un tipo de mangle en específico”, explicó a esta casa periodística.

Sumado a esto, mencionó que: “a la fecha tenemos más de 40 mil plántulas listas para repoblar la isla, y es algo muy destacable porque no es fácil que la semilla de un mangle crezca, la mayoría no lo hace al 100%, pero esto es un modelo muy bueno, muy cerca de convertirse en el primero de su tipo en ser certificada por el ICA en todo el país”.

Por otro lado, una de las claves para afrontar las labores de preservación de la isla ha sido identificar las zonas más vulnerables. Dentro de toda su extensión, la parte occidental del parque es la que más ha sufrido con las quemas por la extracción ilegal de carbón vegetal.

Los reportes de las autoridades indican que durante los últimos 3 años se presentaron alrededor de 25 o más quemas en la isla, siendo el 2023 el año con mayores afectaciones con 15 situaciones de este tipo.

En contraste, este comienzo del año 2026 refleja un comportamiento positivo en lo que respecta a balance de quemas significativas en la isla. A esta altura de la temporada, en otros ya se registraban alrededor de 5-6 quemas, mientras que, según Parques Naturales, solo se han presentado 2 quemas de gran magnitud a la fecha.

A tener precaución con los incendios

Conforme avanzan las semanas, se van las lluvias en el país y regresan las condiciones asociadas con el efecto del Fenómeno de El Niño. Este es el análisis que hacen algunos expertos como Max Henriquez sobre la variabilidad climática que atraviesa el país.

“En algunas gráficas donde se evalúan los fenómenos más intensos y los de moderada intensidad se muestra que cada 4.7 años se presenta un ‘Niño’, y ahora mismo estamos próximos a uno de estos grandes fenómenos con sus sequías e incendios por todo el país”, comentó.

Cabe resaltar que, a corte del 15 de febrero, hay un total de 99 municipios en el territorio nacional que están en algún nivel de alerta por amenaza de incendios en la cobertura vegetal: 8 en alerta roja, 20 en naranja y 71 en alerta amarilla o fase de aviso.