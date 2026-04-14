Se acelera la modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz

La puesta en servicio de la nueva sala de abordaje y zona de entrega de maletas nacionales muy pronto será una realidad en las instalaciones del aeropuerto Ernesto Cortissoz desde finales del mes de mayo.

Durante una visita de supervisión a las obras en la terminal aérea, el director general de la Aeronáutica Civil, Luis Martínez Chimenty, constató los avances finales en el lado tierra.

“Para el Gobierno nacional es una prioridad la entrega del Ernesto Cortissoz, por eso nos encontramos revisando los avances finales que hay en varios aspectos, como la zona de maletas de vuelos nacionales, que ya cuenta con sus nuevas bandas transportadoras que serán instaladas en las próximas semanas”, declaró.

De igual manera, aseguró que “estamos cumpliendo para poner al 100 % este aeropuerto, ya llegó mucho del material que decían que no teníamos y pronto será renovado por completo la terminal”.

En ese contexto, el funcionario anunció que “el área temporal de llegada de maletas no va más; ese viejo túnel será reemplazado por una sala con escaleras eléctricas, fijas y un ascensor con gran capacidad para los usuarios”.

Esta casa periodística confirmó que el director de la Aerocivil cumplirá un cronograma de visitas semanales hacia las instalaciones del Ernesto Cortissoz para hacer seguimiento a las obras del contratista.

Además, en medio de la expectativa por una posible cesión del mantenimiento y operación de una parte de la terminal a la Alcaldía de Barranquilla, se pudo conocer que esta propuesta no es una prioridad para la Aerocivil y no hace parte de los planes en la Dirección General.

Cabe recordar que, previamente, Martínez Chimenty también había desestimado cualquier viabilidad de esta propuesta.

Otros detalles del proceso

Camilo Cuello, director de la regional norte de la Aerocivil, contó que ya comenzaron las pruebas para la instalación del aire acondicionado.

“Serán 150 toneladas de aire a disposición de todos los usuarios. Estamos en este momento en las pruebas y terminando unos acabados en la escalera y el ascensor que ya fueron instalados”, comentó.

Agregó, a su vez, que “el ascensor tendrá capacidad para 16 personas en la zona de llegadas nacionales”.

Cuello también reafirmó el compromiso con el cronograma de las obras: “La ejecución de obras en el muelle internacional tienen que adelantarse también para su puesta en funcionamiento desde junio del presente año y paralelamente se está trabajando en otras obras como el corredor estéril, el nuevo ingreso de migración, y el mantenimiento del lado tierra”.

Estudian nuevas obras

Tras diversas reuniones con autoridades locales y gremios, la Aerocivil proyecta otras obras para la modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz, ubicado en Soledad y que opera para la ciudad de Barranquilla.

En primer lugar, según pudo conocer EL HERALDO, se evalúa la construcción de una nueva terminal de carga con capacidad de hasta 83.740 toneladas.

La propuesta contempla la habilitación de un moderno edificio en la misma zona donde actualmente se encuentra funcionando esta infraestructura.

“Esta decisión permite mantener la cercanía directa con la plataforma de carga, optimizando los procesos logísticos”, destacó la Aerocivil.

Otro de los puntos importantes contemplados en el proceso de renovación del aeropuerto Ernesto Cortissoz corresponde a la zona de parqueaderos.

Dentro del cronograma de obras se contempla la ampliación de esta misma hasta 1.332 plazas adicionales, requiriendo una superficie 43 mil metros cuadrados, con una proyección que se hizo hasta el año 2055.

La creación de este espacio delimita una zona exclusiva de parqueo para los empleados del aeropuerto, que tendrían un aumento de 155 plazas en los próximos 20 años.

En cuanto a los vehículos tipo bus y taxis la demanda proyectada es de otras 5 y 289 plazas, respectivamente.

Finalmente, el crecimiento en el parqueo se estima en más del 180%, pasando de un total de 676 plazas entre vehículos y motos a 2.008 unidades.

“Necesitamos un aeropuerto de nivel para una ciudad como Barranquilla”

La gerente de Ciudad, Ana María Aljure, aseguró recientemente que la situación actual del Ernesto Cortissoz es “muy penosa”.

“Cuando uno llega es muy incómodo tener que bajar por las escaleras para poder coger la maleta. No se piensa en las personas con discapacidad ni tampoco en lo que está viviendo en la ciudad, en el boom turístico y el reconocimiento que ha venido ganando a nivel nacional e internacional”, sostuvo.

A eso sumó que se continuará insistiendo para que el Distrito pueda participar activamente en el proceso de administración y potencialización de la terminal.

“Estamos acompañando en el seguimiento de las obras que se están haciendo actualmente, pero eso no es suficiente. Necesitamos un aeropuerto de nivel, de categoría para una ciudad como Barranquilla”, recalcó.

En ese sentido, anotó que las condiciones actuales se convierten en un freno para ampliar la conectividad de la ciudad con otros destinos: “Las aerolíneas dicen que este no es un aeropuerto para traer vuelos de magnitud; necesitamos mejores condiciones para que esos vuelos lleguen”.