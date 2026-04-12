Caras largas en la mesa. Ni una sonrisa de Mona Lisa. Seriedad y tensión se tomaron la rueda de prensa de Águilas Doradas posterior al partido en el que Junior salió airoso 3-0 ante la escuadra antioqueña, el sábado en el estadio Cincuentenario, de Medellín, en la jornada 16 de la Liga I.

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La sola aparición de Fernando Salazar en la escena, algo realmente inusual, porque a este tipo de comparecencias con los medios de comunicación nada más acuden, según el protocolo de la Dimayor, el entrenador y un jugador del equipo, ya hizo extraña la situación.

Ninguno de los escasos periodistas presentes se esperaban la llegada del siempre controversial accionista del equipo emplumado, accionista, no propietario, como se lo hizo saber con cara de pocos amigos, y golpeando la mesa, al jefe de prensa del club cuando lo presentó como “dueño”. “No, no, no, eso está mal, yo no soy dueño de Águilas Doradas, esta es una empresa familiar”.

Después del pequeño disgusto inicial, y de la primera pregunta, Salazar se despachó en contra del arbitraje colombiano.

“Quiero manifestarme públicamente, con el más absoluto respeto hacia el trabajo de la honorable Comisión Arbitral, de los honorables magistrados que forman parte de ella, de lo que a nuestro juicio puede llegar a ser un trabajo deficiente de la Comisión Técnica, toda vez que durante seis juegos hemos presentado protestas y hemos manifestado nuestras dudas, pero para Águilas se convirtió cada juego en una angustia el tema del arbitraje. En el partido anterior (victoria 2-1 sobre Bucaramanga), un gol legítimo de (Jorge) Rivaldo es invalidado por el VAR”, expresó Salazar.

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Su queja era generalizada por decisiones arbitrales que lo han perjudicado durante todo lo que va del semestre, según su consideración, pero no específicamente por la labor de José Bautista, juez central del cotejo ante los ‘Tiburones’.

“Hoy Junior nos ganó con argumentos. No tenemos que decir nada distinto. Es un equipo poderoso, un equipo fuerte, un equipo con una nómina espectacular, un equipo que tiene jugadores como Muriel, que con él solo se pagaría toda la nómina de Águilas”, aclaró y elogió el dirigente, quien se opone totalmente al uso del VAR en el balompié nacional.

“Pero si esta cansón el tema, y calamitoso, yo lo manifesté hace días en una asamblea donde solicité que paráramos el tema del VAR, porque la idea del VAR cuando lo trajimos y lo impulsamos desde la Comisión de la Dimayor era minimizar el error, era tratar de que el fútbol se volviera más justo, y Águilas definitivamente no ha encontrado en esta herramienta ese sustento y esa justificación por los altos costos que representa el tema de del VAR para nosotros”.

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El exfutbolista aseguró que hablará con Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), y Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, para tocar el tema en una asamblea y procurar prescindir de la herramienta tecnológica del videoarbitraje.

“Cada tres días hay distintas polémicas”, apuntó en medio de su perorata.

También dejó ver su desacuerdo con la designación de Nicolás Gallo como uno de los árbitros VAR para el Mundial de 2026, y afirmó que quiso enviar una carta de protesta a la Conmebol y a la FIFA, pero… “recibí un llamado de atención, que no lo hiciera porque no era conveniente”.

“Pero aquí algo está pasando. Esto no está claro. Yo confío plenamente en el trabajo de los comisionados, confío plenamente en el trabajo de los miembros de la comisión técnica, pero aquí hay algo raro”, agregó.

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El técnico Juan David Niño no dijo ni ‘mu’ en toda la rueda de prensa. Y el jugador Frank Lozano solo respondió una pregunta. Fernando Salazar finalizó su desahogo recalcando que los dirigidos por Alfredo Arias no se impusieron por el réferi.

“Junior es poderoso con suplentes, con sub-20, con nómina titular. Yo querría tener, no sé si el profesor Niño esté de acuerdo conmigo, a cualquiera de ellos, los que jugaron. ¿Se puede llamar suplente a Muriel? ¿A Sarmiento? ¿A Paiva? Ojalá yo tuviera cualquiera de esos suplentes o tuviéramos aquí en Águilas la capacidad económica para tener alguno de esos grandes talentos y cracks”, declaró Salazar.

“Nos superaron en la cancha, cometimos errores. Hoy Junior no nos gana por el arbitraje, hoy Junior nos gana por las deficiencias nuestras en el funcionamiento individual y colectivo, pero, además, por ese poderío militar que tiene con esos jugadores tan extraordinarios, y con el gran trabajo que hace el profe Arias con esa nómina para que funcione de la mejor manera”, añadió.