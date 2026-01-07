Cada noche de lunes a viernes, a partir de las 9:30 p. m., miles de colombianos se conectan a ‘Caracol Televisión’ para disfrutar en familia el programa concurso ‘La danza de los millones’, en el que además tienen la oportunidad de ganar dinero desde sus casas.

En ‘La danza de los millones’, una pareja de famosos se enfrenta en cada episodio a pruebas divertidas y sencillas con la intención de no dejar caer ni un solo billete al piso.

El dinero que los famosos dejen caer se lo lleva un colombiano todas las noches solo con ver ‘La danza de los millones’. En cada capítulo se entregan 120 millones de pesos entre los concursantes y los televidentes.

El primer capítulo, emitido el 16 de diciembre, dejó un resultado histórico, pues una espectadora logró llevarse la suma de 74 millones de pesos sin salir de casa.

En una conversación en vivo desde la llamada ‘Bóveda’, la presentadora Laura Acuña habló con la ganadora, Gloria, quien contó que destinará el dinero ganado a cubrir una operación médica que necesita su padre.

Después, tan solo unos días antes de que terminara el 2025, un televidente de Cali se llevó más de $52 millones tras una noche cargada de competencia en ‘La danza de los millones’.

Durante la dinámica final, la producción puso a prueba a los televidentes con una pregunta directa relacionada con uno de los equipos en competencia. El primer intento no tuvo éxito, lo que abrió la puerta a una segunda llamada que cambió el desenlace de la noche.

Así pues el azar favoreció a un nuevo participante que sí logró identificar correctamente la disciplina deportiva asociada a uno de los equipos protagonistas. Esa respuesta fue suficiente para desbloquear el acumulado y convertirlo en el ganador del día, desatando la celebración en el estudio.

Pronto acaba el plazo para participar en ‘La Danza de los Millones’

Hasta el viernes 9 de enero los televidentes pueden participar en ‘La danza de los millones’ por jugosas sumas que les pueden cambiar la vida.

Para participar lo primero que debe hacer es registrase en Ladanzadelosmillones.com, en caso de que no tengan cuenta en la plataforma de ditu. Luego seleccione ‘Empezar’ y complete los campos con su información personal.

Acepte los términos y condiciones, así como el tratamiento de datos. Por último, digite el número de cédula y el número de celular al que quiere que lo llamen para participar en el concurso.