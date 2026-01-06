El raapero Tekashi 69, exnovio de Yailin La Más Viral, confirmó que este martes ingresaría en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, donde se encuentra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y donde alguna vez estuvieron el magnate musical Sean “Diddy” Combs y Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El artista también afirmó con orgullo que conocerá a Luigi Mangione, quien actualmente está alojado en MDC de Brooklyn a la espera de juicio tras el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, el 4 de diciembre de 2024.

“Oigan chicos, ¿recuerdan cuando les dije que me arrestaron… que estuve en prisión con ‘Diddy’, el presidente de Honduras y Sam Bankman-Fried, creo que el tipo de FTX, y ustedes pensaron que estaba mintiendo?”, dijo en un video.

“Ahora estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de simplemente estar encerrado con presidentes”, añadió.

“A punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel”, escribió en la descripción de su ‘post’.

El cantante estadounidense de origen mexicano fue condenado a tres meses de prisión por haber violado los términos de su libertad supervisada de cinco años, derivados del caso de crimen organizado en 2018.

¿Quién es Tekashi 69?

Tekashi 69, cuyo nombre real es Daniel Hernandez, es un rapero estadounidense conocido artísticamente como 6ix9ine o Tekashi69. Nació el 8 de mayo de 1996 en Brooklyn, Nueva York y se hizo famoso por su estilo agresivo de rap, su característico cabello multicolor arcoíris, numerosos tatuajes y su personalidad polémica en redes y la cultura urbana.

Se dio a conocer a nivel internacional con su sencillo “Gummo” en 2017 y desde entonces ha sido figura destacada del hip-hop y el trap, aunque también ha estado envuelto en varias controversias públicas y problemas judiciales.

Tekashi y Yailin La Más Viral (la rapera dominicana Georgina Lulú Guillermo Díaz) iniciaron una relación en 2023 luego de que ella se separara del puertorriqueño Anuel AA. Su romance llamó la atención por su trasfondo de enemistad entre Tekashi y Anuel, y por las múltiples polémicas que surgieron mientras estuvieron juntos, incluyendo acusaciones de violencia doméstica y confrontaciones legales entre ambos.

La pareja terminó su relación en agosto de 2024, y desde entonces Yailin ha tomado acciones legales contra él por presunto abuso físico, emocional y fraude, según documentos judiciales recientes