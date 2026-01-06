Las imágenes de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, han pasado a estamparse en camisetas y prendas de vestir, diseños que se han puesto de moda entre la comunidad venezolana residente en Perú para celebrar este acontecimiento de su país.

Lea aquí: Beéle es confirmado para el Sábado de Carnaval en el Metroconcierto

Con frases como ‘Venezuela libre’ o ‘El verdugo ya cayó’, los diseños que lucen venezolanos en Lima muestran a Maduro detenido en diversas circunstancias, tanto reales como creadas con inteligencia artificial (IA). El gobernante aparece en algunos casos entre rejas y en otros custodiado por militares estadounidenses.

A las pocas horas de que se conociese la detención de Maduro por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos, en una operación desarrollada en la madrugada del sábado en Venezuela, ya circulaban en Lima polos con la imagen del presidente venezolano enjaulado.

La creadora de estos diseños fue Yanelis Torres, una venezolana de 22 años que llegó hace cuatro años a Perú y que trabaja en una tienda de estampados de camisetas en Gamarra, el emporio textil más grande de Latinoamérica, situado en el centro de la capital peruana.

“Yo me enteré a las 2.00 o 3.00 de la mañana (del sábado), hora de Lima; entramos a trabajar el sábado a las 9.00 y a las 10.00 estábamos produciendo, porque ni bien llegué vi que en WhatsApp estaban preguntando si teníamos algo”, contó a EFE la joven.

Paolo Aguilar/EFE AME2707. LIMA (PERÚ), 06/01/2026.- Una mujer sostiene una camiseta con una imagen de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este martes, en Lima (Perú). Las imágenes de la captura de Maduro han pasado a estamparse en camisetas y prendas de vestir, diseños que se han puesto de moda entre la comunidad venezolana residente en Perú para celebrar este acontecimiento de su país. EFE/ Paolo Aguilar

Los primeros diseños salieron cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, todavía no había publicado la famosa foto de Maduro capturado, por lo que echó mano de la IA para crear estampados del mandatario venezolano como un preso enjaulado.

“Busqué imágenes normales de Nicolás y ya uno se imagina la situación... ya preso. Fue un montaje con ayuda de la inteligencia artificial y Photoshop. Cuando luego salió la foto oficial, primero se imprimió tal cual, y luego ya empezó la creatividad para colocar fondos distintos y ponerle frases, como ‘El verdugo cayó’, un cántico que se hizo popular en Venezuela”, relató Torres.

Solo en el primer día una persona se llevó más de cien camisetas para vender entre los venezolanos que celebraban la captura de Maduro en los alrededores de la Embajada de Venezuela en Perú, y desde entonces ya han vendido más de un millar.

“Venían grupos de cinco o hasta de quince venezolanos. Cada persona se llevaba cinco o diez porque también querían enviar a sus familiares en Venezuela”, comentó la creadora.

Y conforme salen nuevas imágenes de Maduro capturado, Torres ya prepara nuevos diseños. Los siguientes en salir serán las ilustraciones del presidente venezolano compareciendo ante el juzgado de Brooklyn donde es procesado por distintos delitos que le imputa la Fiscalía estadounidense, entre ellos tráfico de drogas y de armas.

Paolo Aguilar/EFE AME2707. LIMA (PERÚ), 06/01/2026.- Una mujer sostiene una camiseta con una imagen de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este martes, en Lima (Perú). Las imágenes de la captura de Maduro han pasado a estamparse en camisetas y prendas de vestir, diseños que se han puesto de moda entre la comunidad venezolana residente en Perú para celebrar este acontecimiento de su país. EFE/ Paolo Aguilar

“Cada vez que salgan más fotos o videos, hago captura, las meto en la inteligencia artificial o busco más imágenes en internet, y le creo nuevas frases, busco algo gracioso para echar broma”, agregó.

Perú es el segundo país del mundo con la mayor comunidad venezolana en el exterior, al acoger a más de 1,6 millones de venezolanos, la mayoría concentrados en la capital Lima, cuyo número de residentes venezolanos supera a la población de muchas ciudades de su país de origen.

Le puede interesar: Con un escenario de tres pisos, el Carnaval de la 44 alista una coronación llena de tradición

En Barranquilla se espera que también este tipo de camisetas se muevan durante la temporada caranavalera, donde seguramente más de un disfraz sobre esta captura se paseará por los más importantes desfiles.