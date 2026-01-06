El pasado 31 de diciembre Stranger Things, una de las series más exitosas de la plataforma Netflix, llegó a su fin después de cinco temporadas.

El último capítulo consistió en la batalla final que enfrentó a Once y sus amigos contra Vecna y la oscuridad que amenaza Hawkins desde hace años, una aventura que puso fin a una década de trabajo para el reparto y “un viaje maravilloso” que supone un adiós “abrumador pero hermoso” a una serie intergeneracional, destacó Gaten Matarazzo, el carismático Dustin, en una entrevista con ‘Efe’.

COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025 STRANGER THINGS: SEASON 5. Gaten Matarazzo as Dustin Henderson in Stranger Things: Season 5. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2025

Uno de los momentos más impactantes del final es la desaparición de Once. Durante la batalla final, ella decide quedarse en el Mundo del Revés para cerrar definitivamente el portal y evitar que el mal vuelva a cruzar al mundo real. A primera vista, todo indica que se trata de un sacrificio definitivo.

Sin embargo, el epílogo deja abierta otra posibilidad. En una escena ambientada meses después, Mike relata una historia que sugiere que Once pudo haber fingido su muerte con ayuda de poderes de ilusión. Esta teoría apunta a que ella logró escapar del control del gobierno y empezar una vida tranquila, lejos de la persecución que marcó su infancia.

COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025 STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) Noah Schnapp as Will Byers, Finn Wolfhard as Mike Wheeler, Gaten Matarazzo as Dustin Henderson, Natalia Dyer as Nancy Wheeler, Caleb McLaughlin as Lucas Sinclair, Maya Hawke as Robin Buckley and Joe Keery as Steve Harrington in Stranger Things: Season 5. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2025

Aunque Vecna fue presentado como el gran enemigo durante varias temporadas, el final revela que él no era la máxima amenaza. La serie confirma que el Azotamentes es la entidad más antigua y poderosa del Mundo del Revés.

Vecna habría sido solo un intermediario, un ser humano corrompido que sirvió como conexión entre ambas dimensiones. Al ser derrotado, el Azotamentes pierde su acceso al mundo humano, permitiendo que Hawkins recupere el equilibrio.

La última escena de la serie muestra a un nuevo grupo de niños jugando Dungeons & Dragons, en un claro guiño al inicio de la historia. Este momento simboliza que, aunque la aventura de los protagonistas llegó a su fin, el espíritu de curiosidad y valentía continúa.

Stranger Things se despidió mostrando que Hawkins ha sanado, mientras sus héroes dejan atrás la infancia para avanzar hacia una nueva etapa de sus vidas.

¿Stranger Things no ha llegado a su fin?

Después de ver y analizar el octavo y último capítulo de la quinta temporada de Stranger Things, los fanáticos de la serie especulan que ese no sería el final de la historia y que los hermanos Duffer podrían lanzar de manera sorpresiva un noveno episodio para dar un cierre definitivo a la trama.

En redes sociales circula una teoría que indica que los hechos del capítulo 8 serían una ilusión creada por Vecna, haciendo creer a los personajes principales que lo derrotaron en la vida real.

Así las cosas, en el supuesto noveno episodio se daría la batalla real entre el grupo de adolescentes y Vecna. Según los pronósticos de los fanáticos, este último capítulo llegaría el 7 de enero.

El documental de la última temporada de ‘Stranger Things’

Netflix estrenará ‘One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5’, un documental sobre la relización de la última temporada de ‘Stranger Things’, el 12 de enero, informó la plataforma de streaming.

La película “ofrece a los espectadores una mirada al interior de los años de esfuerzo y trabajo que se invirtieron en la última entrega de la serie que definió una generación, creada por los hermanos Duffer”, detalló Netflix en su página web TUDUM.

El documental también es descrito como “una crónica exhaustiva tras bambalinas que sigue al elenco, los creadores y el equipo mientras dan vida a la temporada final y se despiden de la serie que los cambió para siempre”.