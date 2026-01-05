Si hay una dupla que cuando se junta es casi seguro que hay un buen resultado, es, sin duda alguna, la de Ben Affleck y Matt Damon, dúo conocido por la ganadora del Óscar ‘Good Will Hunting’ y que ahora regresa con toda la acción en ‘El botín’.

Esta es la nueva propuesta de Netflix el próximo 16 de enero y que este lunes sorprendió con el primer tráiler.

El filme, escrito y dirigido por Joe Carnahan, narra cómo al descubrir millones en efectivo en un depósito abandonado, la confianza dentro de un equipo de policías de Miami comienza a resquebrajarse. A medida que fuerzas externas se enteran del tamaño de la incautación, todo empieza a ponerse en duda, incluso en quién pueden confiar.

Además de Affleck y Damon, el elenco incluye a Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, con Scott Adkins, y Kyle Chandler.

“Desde afuera, parece simple”, narra el teniente Dane Dumars (Matt Damon) en un nuevo tráiler de El botín. “Incautar el dinero, contarlo y entregarlo. Por dentro, es distinto”.

Especialmente cuando ese dinero suma más de 20 millones de dólares. Para el Equipo Táctico Antinarcóticos de Miami-Dade, este botín es una enorme responsabilidad. Para Dumars y su compañero, el sargento detective J.D. Byrne (Ben Affleck), también es un enorme problema. “En Miami hay que contar el dinero en el lugar, para que todos sepan cuánto hay”, le dice Damon a Netflix.

Claire Folger/Netflix THE RIP. (L to R) Steven Yeun as Detective Mike Ro, Matt Damon as Lieutenant Dane Dumars, Ben Affleck as Detective Sergeant J.D. Byrne and Kyle Chandler as DEA Agent Mateo 'Matty' Nix in The Rip. Cr. Claire Folger/Netflix © 2025.

Y con el equipo aislado en territorio hostil, rodeado de efectivo, la frontera entre policías y ladrones empieza a verse peligrosamente frágil. “Plantea la pregunta: ¿qué haces cuando te enfrentas a una tentación tan grande?”, le dice Affleck a Netflix. “¿Qué significa eso? ¿Cómo es verlo tan de cerca? Y, además, ¿en quién confías?”.

Por el tráiler queda claro que la confianza ya está resquebrajándose. Dumars y Byrne lidian con complicaciones dentro de su propia relación. “A Dumars lo acaban de ascender”, dice Affleck. “Hemos sido pares durante toda nuestra carrera y ahora lo nombraron jefe del grupo”.

Es una situación propicia para el resentimiento, amplificada por la tensión del rip. “¡Si quieres robarte este botín, dilo en voz alta!”, grita Byrne en el tráiler mientras los viejos amigos llegan a los golpes. “No confío en ti ahora mismo, y eso es un problema”.

Mientras tanto, el mundo fuera de la casa es tan peligroso como el que se vive dentro de sus paredes: llamadas amenazantes, luces de los porches del vecindario que parpadean en código Morse. “No pueden irse, lo que los convierte en blancos de un montón de tipos malos”, le dice a Netflix el guionista y director Joe Carnahan. “Y ahora tienen que contar el dinero sin saber realmente en quién confiar, ni siquiera entre ellos”.

“Saben que casi con seguridad es dinero de un cartel, que pertenece a gente muy peligrosa y que probablemente va a venir a recuperarlo”, dice Damon. “Están contra el reloj y tienen que empezar a pensar en defender el lugar donde están, porque no pueden simplemente irse”.