Netflix estrenará ‘One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5’, un documental sobre la relización de la última temporada de ‘Stranger Things’ el 12 de enero, informó la plataforma de streaming.

Lea “Parece La Ley y el Orden”: KC Collins sobre el estreno de ‘Law & Order Toronto: Criminal Intent’

La película “ofrece a los espectadores una mirada al interior de los años de esfuerzo y trabajo que se invirtieron en la última entrega de la serie que definió una generación, creada por los hermanos Duffer”, detalló Netflix en su página web TUDUM.

El documental también es descrito como “una crónica exhaustiva tras bambalinas que sigue al elenco, los creadores y el equipo mientras dan vida a la temporada final y se despiden de la serie que los cambió para siempre”.

La directora del proyecto es Martina Radwan (‘Girls State’), quien pasó un año entero junto al equipo de la serie protagonizada por Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo , Caleb McLaughlin y Finn Wolfhard, cuyo último capítulo se estrenó el 31 de diciembre después de cinco temporadas.

Aquí ‘Avatar: Fuego y cenizas’ supera los mil millones de dolares de recaudación mundial

“Estoy infinitamente agradecida a los hermanos Duffer por confiarme un asiento en primera fila para este increíble viaje”, escribió Radwan en la misma publicación.

El tráiler publicado este lunes muestra el detrás de escena de momentos cruciales de la temporada final y muestra a sus creadores, Matt y Ross Duffer, dirigiéndose entre lágrimas al elenco y al equipo.

Además La actriz Evangeline Lilly anuncia que tiene daño cerebral