Jesaaelys Ayala González, hija del reconocido cantante puertorriqueño Daddy Yankee, sorprendió a sus seguidores al revelar que contrajo matrimonio, una noticia que hasta ahora había mantenido en privado.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del enlace y un breve mensaje celebrando este nuevo capítulo de su vida. “Me casé con el amor de mi vida”, escribió Jesaaelys.

Según explicó la propia creadora de contenido, la boda se celebró en octubre de 2025, aunque decidió hacer pública la información meses después. En las fotografías difundidas se observa a Jesaaelys mostrando sus anillos de matrimonio y acompañada por su madre, Mireddys González, quien fue la encargada de llevarla hasta el altar.

Uno de los aspectos que más comentarios generó entre los usuarios fue la ausencia de Daddy Yankee en las imágenes del evento. El detalle no pasó desapercibido y volvió a poner en el centro del debate la relación entre el artista y su hija, especialmente tras el mediático proceso de divorcio entre el reguetonero y Mireddys González.

¿Quién es el esposo de Jesaaelys Ayala González, hija del reconocido cantante puertorriqueño Daddy Yankee?

El esposo de Jesaaelys es Carlos Olmo, un fotógrafo profesional vinculado principalmente al mundo del béisbol en Puerto Rico. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas ha ofrecido declaraciones adicionales sobre la ceremonia ni sobre la dinámica familiar actual.

En los últimos años, Jesaaelys se ha mostrado públicamente cercana a su madre y, en distintas ocasiones, ha compartido mensajes que fueron interpretados como indirectas relacionadas con la separación de sus padres.

Estas posturas alimentaron la percepción de un distanciamiento con Daddy Yankee, quien tampoco se ha pronunciado sobre el matrimonio de su hija.