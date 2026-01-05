El pasado domingo 4 d enero se celebraron lo Critics Choice Awards, en el Barker Hangar de Santa Mónica, Los Ángeles.

Muchos fueron los ganadores pero el que más llamó la atención fue el premio a mejor actor para Timothée Chalamet por su papel en Marty Supreme.

Sin embargo, más allá del premio, su discurso fue lo que generó mayor repercusión. Al subir al escenario, el actor agradeció de manera directa a su pareja, Kylie Jenner, con un mensaje breve pero contundente: “Gracias a mi pareja de tres años. Te amo. No podría hacer esto sin ti”.

Kate Hudson presents Timothée Chalamet with the Best Actor Award for Marty Supreme at the 31st Annual Critics Choice Awards. 🏆✨#TimothéeChalamet #MartySupreme #CriticsChoice #CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/BMqPSCFpmN — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 5, 2026

Las cámaras enfocaron de inmediato a Jenner, quien respondió visiblemente emocionada desde su asiento. El gesto fue interpretado como una confirmación pública de la solidez de la relación, que durante años se ha mantenido alejada de declaraciones explícitas. Aunque la pareja ha sido vista en eventos importantes desde 2025, este agradecimiento marcó un punto de inflexión en su exposición pública.

Cue the swoons! 💛Best Actor winner Timothée Chalamet gave Kylie Jenner the sweetest shout-out during his Critics Choice Awards acceptance speech. 🖤✨#CriticsChoice #CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/LoduFSBOnQ — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 5, 2026

Las redes sociales no tardaron en reaccionar y establecieron comparaciones con lo ocurrido meses atrás en los Latin Grammy, cuando Christian Nodal fue blanco de críticas tras no mencionar de forma directa a Ángela Aguilar durante su discurso de aceptación. En ese momento, la omisión del cantante mexicano provocó comentarios irónicos y cuestionamientos sobre la relación.

Tras la polémica, Nodal aclaró que sí incluyó a su esposa al agradecer a su familia y explicó que el discurso fue improvisado.

😬¡Pobre Angelita!



Durante la edición 2025 de los Latin Grammy, Nodal y Ángela Aguilar, dieron de qué hablar, primero en la alfombra él no le respondió a un beso, después no la mencionó al recibir su premio y cuando se iba a sentar la ignora por completo haciéndola quedar en… pic.twitter.com/rTuAtZHoY3 — Diario Cambio (@Diario_Cambio) November 15, 2025

Igualmente, los seguidores no perdieron la oportunidad para poder compararlos y señalar que en esta pareja sí hay amor “verdadero”.