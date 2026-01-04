A pocos días del inicio de La casa de los famosos Colombia 3, el reality continúa revelando nombres que estarán participando.

Uno de los más recientes confirmados es el barranquillero Juan David Muñoz, conocido como Juanda Caribe, comediante, creador de contenido y empresario, quien se convierte en el participante número 19 de la tercera temporada.

El anuncio fue realizado mediante un reel publicado en las redes oficiales del programa, donde el humorista jugó con el misterio y la ironía antes de revelar su identidad, una estrategia que rápidamente generó reacciones positivas y alto impacto digital.

Juanda Caribe indicó que no llega a la casa estudio con una imagen prefabricada, sino dispuesto a mostrarse tal como es, incluso si su estilo genera incomodidad entre algunos de sus compañeros.

El comediante aseguró que el humor será su principal herramienta dentro del juego, aunque reconoció que la convivencia puede convertir la “mamadera de gallo” en un arma de doble filo en un entorno tan competitivo.

Formado como comunicador social, Juanda Caribe inició su camino en el mundo del humor desde espacios universitarios, hasta consolidarse como uno de los exponentes del stand-up comedy en Colombia. Con el impulso de las redes sociales, sus rutinas lo llevaron a recorrer varias ciudades del país y a presentarse en escenarios internacionales en Estados Unidos, Venezuela y Panamá.

Entre sus espectáculos más conocidos se encuentra El costeño y el cachaco, una propuesta humorística desarrollada junto al actor Diego Trujillo, que mezcla identidad regional y crítica social.

El programa empezará el lunes 12 de enero de 2026 a las 8:00 p. m.. Hasta ahora tres barranquilleros participarán en el reality como los son Valerie de la Cruz, conocida como ‘la Beba’ y Renzo Meneses, del Desafío XX.