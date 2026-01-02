Tras el estreno del último episodio de la quinta temporada de Stranger Things en Netflix, han salido a la luz muchos de los intereses de sus protagonistas.

Ahora le tocó el turno a Millie Bobby Brown, la actriz británica, que alcanzó fama mundial desde muy joven, ha consolidado una imagen que va más allá de su trabajo actoral.

Su disciplina física, sus hábitos cotidianos y los cambios recientes en su vida como su matrimonio con Jake Bongiovi y la llegada de su hija han despertado un renovado interés entre sus seguidores.

En entrevistas con medios especializados, Brown ha explicado que su rutina de ejercicio se basa en movimientos funcionales, sin depender de máquinas ni de entrenamientos tradicionales de gimnasio. Su enfoque prioriza ejercicios que trabajan varios grupos musculares al mismo tiempo y que pueden realizarse en casa.

La rutina de ejercicio de Millie Bobby Brown

Entre sus prácticas habituales se encuentran sentadillas, planchas, flexiones y burpees, los cuales le permiten mantener fuerza, estabilidad y un abdomen definido. La actriz dedica alrededor de 30 minutos diarios al entrenamiento, ajustando la intensidad según su agenda y sus necesidades físicas.

El yoga también forma parte de su rutina regular, ya que le ayuda a fortalecer el cuerpo y a mantener el equilibrio mental, algo que considera fundamental para enfrentar las exigencias profesionales y personales.

Además del ejercicio funcional, Millie Bobby Brown incorpora boxeo y artes marciales en su preparación física. Ha manifestado su gusto por disciplinas como el kickboxing y el jiu-jitsu, entrenamientos que resultaron clave durante su participación en la saga Enola Holmes.

La actriz ha contado que incluso dispone de un saco de boxeo en casa y que disfruta entrenar de manera intensa, combinando resistencia, coordinación y concentración.

En cuanto a su alimentación, Brown dice que apuesta por la moderación y la flexibilidad. No sigue dietas restrictivas y prefiere adaptar sus comidas a lo que tenga disponible, priorizando ingredientes frescos y sencillos como frutas, ensaladas y preparaciones caseras.

La hidratación es un pilar clave de su rutina diaria. La actriz inicia y finaliza el día bebiendo agua, un hábito que reforzó tras lanzar su propia línea de productos de cuidado personal.