Los fanáticos de Star Wars esperan con ansias el estreno de la temporada 2 de la serie Ahsoka, que cuenta con Rosario Dawson, en este 2026.

Se trata de la vida de Ahsoka Tano mientras colabora con su antigua aprendiz, Sabine Wren. La idea es impedir que el Gran Almirante Thrawn, varado en el espacio, regrese y una a los restos del Imperio contra la naciente Nueva República.

La primera temporada cerró con Ahsoka y Sabine atrapadas en Peridea tras escapar el gran almirante Thrawn de regreso a la galaxia conocida. Allí espera restaurar el Imperio Galáctico con sus tropas zombificadas.

Ya se conoció que en la segunda parte de la serie las protagonistas emprenderán un viaje relacionado con los misteriosos dioses de Mortis y se enfrentarán al Jedi caído Baylan Skoll, mientras Thrawn lidera al Imperio contra la Nueva República.

Bryce Dallas Howard quiere dirigir más proyectos de Star Wars tras Ahsoka

El talento de la actriz Bryce Dallas Howard ha salido a relucir en las últimas series del universo de Star Wars en Disney+. También ha estado en algunos episodios como The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Tripulación perdida, pero como directora.

La cineasta ha estado dirigiendo a Rosario Dawson en dos episodios de la nueva temporada de Ahsoka. Vive un momento en el cual cuenta con más créditos como directora de acción real de Star Wars que cualquier otro cineasta.

En una entrevista con People, Howard se mostró feliz por participar en este universo de Star Wars y aseguró que le gustaría seguir asumiendo el rol de directora.

“Me encanta muchísimo. Anhelo seguir en este camino para poder estar en ese mundo, crecer, aprender y desafiarme a mí misma… Pero además, no se trata solo de mí. Se trata del medio. En mi caso, he dejado de desear o anhelar algo específico en términos de resultados, como el cine, la animación o el streaming. Sea lo que sea, si puedo ser útil a Lucasfilm, lo haré”, declaró.