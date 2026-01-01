No hay nada más relajante y reconfortante que ver películas el primer día de enero. Después de las fiestas decembrina, un buen descanso no queda nada mal.

Pero encontrar una película que mantenga entretenidos a los niños y, al mismo tiempo, resulte atractiva para los adultos no siempre es sencillo. Sin embargo, Netflix se ha convertido en uno de los grandes aliados de las familias para disfrutar en conjunto.

La plataforma ofrece producciones pensadas para compartir en familia y por eso esta vez se las nombraremos para que también pueda disfrutarlas.

La Familia Mitchell vs. Las Máquinas

Entre las opciones animadas que más destacan se encuentra Los Mitchell contra las máquinas, una historia cargada de acción y comedia que mezcla tecnología, caos y vínculos familiares. Su ritmo dinámico y su humor la convierten en una opción ideal para ver en grupo.

El gato con botas: El último deseo

Otra favorita es El gato con botas: El último deseo, una película que va más allá de la comedia visual. Su historia aborda temas como el miedo, el valor y la importancia de aprovechar el tiempo, logrando conectar tanto con niños como con adultos.

Enola Holmes

Para hogares con hijos mayores, Netflix también ofrece producciones con más acción y efectos especiales. Enola Holmes propone una mirada fresca y juvenil al universo de Sherlock Holmes, con una protagonista carismática y empoderada.

El proyecto Adam

Por su parte, El proyecto Adam combina viajes en el tiempo, aventura y emociones familiares. Protagonizada por Ryan Reynolds, es una cinta que equilibra humor, ciencia ficción y un mensaje emotivo sobre las relaciones entre padres e hijos.

El niño que domó el viento

Algunas películas buscan inspirar y generar reflexión. El niño que domó el viento, basada en hechos reales, cuenta la historia de un joven que usa el conocimiento para ayudar a su comunidad a enfrentar una crisis.

También están: Tomb Raider: Las aventuras de Lara Croft, La hora de los valientes, Sobreviviendo el camino a casa y Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out.