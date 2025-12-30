El reguetonero puertorriqueño Juan Luis Morera Luna, más conocido como Wisin, integrante del famoso dúo Wisin y Yandel, publicó una fotografía con su familia en Navidad, sin sus famosas gafas oscuras.

La imagen se hizo viral, ya que muchos de sus seguidores nunca lo habían visto sin sus icónicos lentes. El artista sorprendió a sus fanáticos con las imágenes, publicadas en su cuenta de Instagram.

Instagram: @wisin Wisin junto a su familia en Navidad.

Aunque la publicación del reguetonero era para desearle a sus seguidores una feliz Navidad, el hecho de que apareciera sin lentes generó diversos comentarios, entre ellos: “casi no lo reconozco”, “Wisin koreano no existe... el wisin Koreano”, “cómo así que Wisin no nació con lentes”, entre otros.

