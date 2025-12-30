Ante lo anunciado por el presidente Gustavo Petro respecto al incremento que tendrá el salario mínimo para el 2026, que será de un 23,7 % incluyendo el auxilio de transporte, son muchas las preguntas de los colombianos con relación a los servicios y sectores que afectará este aumento.

Uno de los sectores que tendrá que hacer ajustes es el de los hogares donde trabajan empleadas domésticas. Como cada año, el incremento del mínimo impacta de manera directa lo que debe recibir una trabajadora o trabajador del servicio doméstico, sea que labore a tiempo completo o a medio tiempo.

Con el nuevo salario mínimo decretado por el Gobierno para el 2026, el pago diario a una empleada doméstica deberá ser de 58.229 pesos, lo que sale de dividir el salario mínimo mensual, que será de 1.746.882 pesos, entre 30 días.

A este monto debe sumarse el auxilio de transporte diario, que para 2026 será de 8.437 pesos por día de trabajo, siempre y cuando la empleada devengue hasta dos salarios mínimos y no resida en el lugar de trabajo.

Sumando todo, el pago mínimo diario de una empleada doméstica para 2026 quedará en 66.700 pesos.

Hay que recordar que en Colombia es ilegal contratar empleadas domésticas por días, pero eso no exime al empleador de cumplir con todas las obligaciones laborales.

El pago debe hacerse de manera proporcional al número de jornadas trabajadas en el mes, respetando siempre el salario mínimo diario y el auxilio de transporte correspondiente.

En cuanto a la seguridad social, para 2026 pueden oscilar entre $ 78.606 y $ 213.546, siempre y cuando la trabajadora cuente con cobertura en salud como beneficiaria o esté afiliada al régimen subsidiado.

Es importante destacar que la afiliación a salud, pensión y riesgos laborales es obligatoria, incluso si la empleada trabaja solo uno o dos días por semana.