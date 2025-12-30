El ex ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, propuso demandar ante el Consejo de Estado el polémico aumento del salario mínimo para 2026 dictado por el gobierno del presidente Gustavo Petro en un 23,7% para que quedara, incluido el auxilio de transporte, en $2 millones.

Restrepo, quien fungió como titular de la cartera económica del expresidente Iván Duque entre mayo de 2021 y agosto de 2022, recordó cómo en 2016 el alto tribunal de lo contencioso administrativo tumbó el decreto con el que el entonces gobierno de Juan Manuel Santos fijó el salario mínimo, al no poder argumentar de manera técnica el porqué del incremento.

“A demandarlo en beneficio del 90% de colombianos que se van afectados por la medida del día de hoy del gobierno. No podemos permitir la destrucción de Colombia sin argumento de sensatez”, propuso el experto.

El actual rector de la Universidad EIA precisó al respecto que “el decreto que fijó el salario mínimo para el año 2016 en Colombia fue anulado por el Consejo de Estado en marzo de 2017″.

En aquella época se estableció el salario mínimo de 2016 mediante el Decreto 2552 de 2015, al fijar un aumento del 7%, con lo que quedó en $689.455. Este anuncio fue objeto de demanda por las centrales obreras, argumentando que el incremento resultaba insuficiente e inconstitucional, ya que solo superaba marginalmente la inflación de 2015, situada en 6,77%. Además, dijeron, no satisfacía los parámetros fijados por la Corte Constitucional en relación con el poder adquisitivo de los colombianos.

El Consejo de Estado estuvo de acuerdo entonces en que “el Gobierno no justificó de forma técnica y suficiente las razones para fijar ese porcentaje específico”.

No obstante, en ese momento el fallo no afectó el pago de los salarios, ya que la vigencia afectada ya se había cumplido y el de 2017 ya había entrado en rigor, lo que impidió un retroactivo para los trabajadores.

Pero Restrepo advirtió que la providencia sentó un precedente obligatorio: el Gobierno debe desde entonces publicar un documento técnico detallado cada vez que fije el salario por decreto.

Con el agravante, concluyó el exministro, que no se habría tenido en cuenta la posición de la mesa tripartita para consensuar el aumento del salario para el año entrante.

