Zoe Saldaña está atravesando uno de los momentos más sólidos de su trayectoria artística con el estreno y éxito de ‘Avatar: Fuego y ceniza’.

La actriz no solo volvió a captar la atención del público, sino que también reforzó su lugar dentro de la élite de Hollywood como una de las intérpretes con mayor impacto comercial en la historia del cine.

Asimismo, su carrera se distingue por haber sido parte fundamental de sagas que marcaron épocas y redefinieron el cine de franquicias. La actriz ha sabido elegir proyectos que conectan con audiencias de distintas generaciones, convirtiéndose en un rostro recurrente de producciones de gran escala y alcance internacional.

Saldaña es Neytiri en Avatar y confirma la relevancia de este personaje en su vida profesional. A lo largo de los años, la historia ambientada en Pandora ha evolucionado junto a ella, consolidándose como una de las sagas más exitosas creado por James Cameron.

Sin embargo, Avatar no es el único pilar de su éxito. Zoe Saldaña también dejó una huella profunda en el Universo Cinematográfico de Marvel al interpretar a Gamora, un personaje clave en varias de las películas más vistas de la franquicia, incluyendo Avengers: Endgame.

20th Century Studios/20TH CENTURY STUDIOS Saldaña es Neytiri en Avatar

A lo largo de su carrera, la actriz también ha formado parte de otras sagas reconocidas, como Star Trek, donde dio vida a Nyota Uhura, y Piratas del Caribe, sumando así créditos que fortalecieron su reputación como una figura confiable para proyectos de gran presupuesto.

Agencia EFE Zoe Saldaña gana su primer Óscar a mejor actriz de reparto por 'Emilia Pérez’

Además, reportes recientes indican que sus películas han superado los 15.000 millones de dólares en taquilla mundial, lo que la ubica como la segunda actriz más taquillera de todos los tiempos, solo por debajo de Scarlett Johansson y por encima de nombres como Samuel L. Jackson y Robert Downey Jr.