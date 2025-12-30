La semana pasada el exactor de Nickelodeon Tylor Chase, de 36 años, fue tendencia por haber sido encontrado en condición de calle y después puesto en rehabilitación.

Pero, hace horas fue visto de nuevo en las calles. Tylor es recordado por su papel de Martin Qwerly en El manual de supervivencia escolar de Ned.

Chase atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida, marcado por problemas de salud mental, consumo de sustancias y la inestabilidad de no contar con una red de apoyo constante.

Tylor Chase, recordado actor de Nickelodeon, otra vez aparece viviendo en la calle y genera preocupación

En los últimos meses, Chase ha sido visto viviendo en las calles de Riverside, California. Personas cercanas al actor han señalado que, pese a varios intentos de intervención, el acceso a un tratamiento sostenido no se ha logrado consolidar.

De acuerdo con información difundida por allegados, Tylor Chase fue sometido recientemente a una evaluación psiquiátrica que derivó en un internamiento involuntario de corta duración. Sin embargo, tras ser dado de alta, no se concretó su traslado a un centro especializado en rehabilitación, lo que derivó en una nueva recaída.

Can I have more people write to Scott Fellows who created Ned's Declassified School Survival Guide on Nickelodeon, featuring homeless actor Tylor Chase?



Amanda Bynes and now this? Nobody is asking questions about Hollywood and how they handle child actors? pic.twitter.com/gKCO5NXkAL — SynCronus (@syncronus) December 22, 2025

Amigos del actor han expresado su frustración por la falta de coordinación entre las autoridades y los equipos de apoyo, lo que ha dificultado que Chase reciba atención integral y continua. La interrupción de estos procesos ha provocado que, en más de una ocasión, vuelva a quedar en situación de calle pocas horas después de recibir ayuda.

Por ahora, los excolegas del mundo del espectáculo han intentado brindarle apoyo, gestionando alojamiento temporal, alimentos y contactos con profesionales de la salud. No obstante, los esfuerzos individuales no han sido suficientes para sostener una recuperación a largo plazo, especialmente ante la gravedad del cuadro que enfrenta el actor.

🚨 EXCLUSIVE: Former Nickelodeon child star Tylor Chase was spotted back on the street Christmas Eve ... but this time a few fans were there to help him out.



🎥 Backgrid pic.twitter.com/AbhEp5IyFm — TMZ (@TMZ) December 25, 2025

Algunas de estas personas han insistido en la necesidad de un acompañamiento institucional más sólido, que permita evitar ciclos repetidos de hospitalización, liberación y recaída.

Asimismo, personas cercanas al actor mantienen la esperanza de que pueda acceder a un programa médico adecuado que le permita estabilizar su condición y reconstruir su vida lejos de las calles.