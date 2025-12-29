Ya solo quedan un par de días para que el 2025 diga adiós, y qué mejor manera de recordar lo que ha sido este año que revisitando las mejores fotografías que han quedado en estos meses.

Es por ello que Getty Images, destacado creador y distribuidor de contenido visual a nivel global, presentó su colección visual anual Year in Review 2025, mostrando maestría, experiencia y humanidad en cada toma.

Esta curaduría que destaca las historias, eventos y momentos culturales más impactantes del año, fue cuidadosamente seleccionada, por el galardonado equipo editorial de Getty Images, presentando en una poderosa recopilación de imágenes y videos, los momentos que marcaron el pulso de las noticias, deportes, y el espectáculo, para transformarse en hitos históricos a nivel global.

A lo largo de 2025, la red global de fotógrafos y videógrafos editoriales de Getty Images documentó más de 160,000 eventos en todo el mundo. Esto incluyó momentos clave desde las líneas del frente de guerra, movimientos y protestas sociales a nivel mundial y el impacto humano de los desastres naturales.

También muestra cómo se vivieron grandes eventos deportivos como la intensa Copa Mundial de Clubes de la FIFA y el Super Bowl LIX, y otros culturales del mundo del entretenimiento como la Met Gala, el Festival de Cine de Cannes, y mucho más.

Eurasia Sport Images/Cortesía Getty Images BARRANQUILLA, COLOMBIA - SEPTEMBER 4: James Rodriguez of Colombia (L) celebrates with teammate Luis Diaz (R) after scoring his team's second goal during a FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Colombia and Bolivia at Roberto Melendez Metropolitan Stadium on September 4, 2025 in Barranquilla, Colombia. (Photo by David Nieto/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Ken Mainardis, Vicepresidente Senior de Contenido Editorial de Getty Images, afirma: “Durante los últimos 30 años, Getty Images se ha dedicado a capturar la historia en tiempo real, documentando tanto las historias que fueron titulares como los momentos más silenciosos que resonaron profundamente en comunidades de todo el mundo. La retrospectiva de este año muestra la extraordinaria amplitud, profundidad y arte de nuestros contenidos editoriales, así como la red global de empleados, colaboradores y socios que dieron vida a estas historias para que el mundo pudiera verlas”.

En ese sentido, desde la histórica elección del primer Papa estadounidense y los devastadores incendios forestales en California, hasta lel auge del deporte femenino y deslumbrantes giras de conciertos y estrenos cinematográficos, cada imagen y video cuenta una historia de conexión y resiliencia.

“Nuestra curaduría de 2025 subraya el compromiso inquebrantable de Getty Images con el poder de contar historias: no solo para registrar los acontecimientos que marcan al mundo, sino para inspirar, provocar diálogo y servir como recordatorio de nuestra humanidad compartida durante estos últimos 12 meses”.

Por otro lado, 2025 fue un año inolvidable para la cultura y el entretenimiento, marcado por momentos que trascendieron escenarios y pantallas para conectar a millones de personas a través de expresiones artísticas compartidas. A nivel global, la industria vibró con giras monumentales, estrenos de alto impacto y experiencias inmersivas que redefinieron la relación entre artistas y audiencias.

En Colombia, el año dejó hitos culturales de gran relevancia: Andrés Cepeda celebró un Latin Grammy; Karol G sorprendió al mundo con su presentación en el Vaticano; Shakira arrasó con siete conciertos en cinco ciudades durante su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour; y FEID llevó el nombre del país a lo más alto con su participación en Lollapalooza París.

Para recordar estos momentos decisivos, Kirstin Benson, Vicepresidenta Global de Entretenimiento en Getty Images, seleccionó 10 imágenes impactantes capturadas por fotógrafos y videógrafos de Getty Images que marcaron la industria del entretenimiento este año. Como uno de los principales expertos en contenido visual del mundo, el equipo de Getty Images está presente en cada gran evento de entretenimiento a nivel global, desde ceremonias de premios hasta semanas de la moda y festivales de cine, cubriendo casi 70,000 eventos de entretenimiento al año.

Kirstin, comentó: “Este año exploramos figuras icónicas y protagonistas inesperados que dieron forma al panorama del entretenimiento en 2025. Desde alfombras rojas y conciertos espectaculares hasta el glamour de eventos como la Met Gala, 2025 fue un hito creativo y cultural que mostró cómo las artes unen a las personas a través de momentos compartidos de expresión, celebración, belleza y conexión”.

