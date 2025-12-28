En el Caribe, el domingo tiene su propio sabor. En muchas casas se dice popularmente que ese día la cocina se cierra hasta el lunes. Se come lo que quedó y se descansa del fogón, pero basta salir a la calle para descubrir que el fuego nunca se apaga del todo.

Eso fue lo que volvió a ocurrir en este último fin de semana del año en Barrio Abajo, exactamente en la calle 46, entre carreras 53B y 54, en el llamado boulevard Joe Arroyo, gracias a nueva edición de ‘Fogones del Sabor Afro’, un encuentro que convierte la comida en plan, excusa y punto de encuentro hasta las 7:00 p. m.

En este icónico sector, cuando se habla de comida, se habla también de historia, de familia y de comunidad. Así lo resume Liz Manjarrés, integrante del grupo organizador de ‘Fogones del Saber Afro’, una cita gastronómica que ya completa 28 ediciones y que desde 2018 se ha convertido en una apuesta firme por resaltar la cultura afro en uno de los barrios patrimoniales de Barranquilla.

“Este es un encuentro que busca resaltar la cultura afro, pero también las narrativas de la comunidad y todo el aporte que se ha hecho desde el barrio a la ciudad”.

Son 18 mujeres cabeza de hogar las que hacen la magia. “Son todas moradoras, habitantes de Barrio Abajo, algunas personas creen que no, pero sí, aún se mantienen los fogones encendidos, cada una representa a su núcleo familiar, porque en Barrio Abajo la comunidad de alguna manera, una mujer por cada núcleo se dedica a la labor de la cocina y bueno, ellas también son emprendedoras y han sacado a su familia adelante a través de este emprendimiento”.

El ambiente también cuenta. La música afrocaribeña acompaña la jornada, con el estadero Agosalsa, a cargo de la familia Marrugo, poniendo el ritmo mientras la gente come, conversa y se queda. Todo ocurre bajo la sombra de almendros centenarios, árboles con más de 100 años que también son parte del paisaje y de la historia del barrio.

Un fin de año exquisito

Amparo Hernández atiende con calma y sonrisa. Lleva casi dos años participando en el evento, y este cierre de año, para ella, tiene un significado especial.

“Hoy tenemos un día especial cerrando el año, este evento es para que nos vengan a colaborar todos con las madres solteras que estamos aquí en este momento, en este espacio”.

Su mesa es una de las más buscadas. Para esta jornada preparó un arroz sorpresa, un plato que mezcla pollo, cerdo y chorizo, acompañado de ensalada y platanito.

Pensando en la temporada, también llevó un plato típico de diciembre. “En el otro lado tengo de Navidad composta de cerdo, consiste con maíz, uva, verdura y un poco de secreto”.

Loli Herrera ya está en movimiento. Pertenece al grupo de Fogones del Saber Afro y, como muchas de sus compañeras, sabe que el buen sabor no admite afanes.

El plato que ofrece incluye arroz de chicharrón con chorizo, acompañado de ensalada de aguacate. “Los invito a que se acerquen, esto está bien bacano, bien sabroso, con todas nuestras afros aquí acompañándonos”, agrega, mientras atiende a los comensales.

El trabajo empieza mucho antes de que el público llegue. Loli cuenta que la preparación arranca desde muy temprano. “Así por cinco y media de la mañana empezamos a preparar este arroz para estar aquí puntual”.

Y como después del almuerzo viene el postre. Cuando los platos salados ya cumplieron su misión y el antojo pide algo dulce, aparece la mesa de Nubia Tinoco Martínez, una de las más esperadas en cada edición de este encuentro gastronómico en Barrio Abajo.

Su oferta es un cierre perfecto para la jornada. Ofrece tortas de zanahoria por porción, tortas de zanahoria individuales, brownies de leche y tortas de ciruela para compartir, dulces que se reparten entre vecinos, visitantes y familias enteras que llegan buscando ese último bocado.

“Esto es para despedir el año, y si Dios lo permite, en enero hagamos otro evento y todos los meses”.