Al cerrar el año, los lectores de todo el mundo hacen balance de sus lecturas, mientras la industria editorial revela tendencias que confirman un auge continuo de la lectura en múltiples formatos.

Según datos compartidos por la editorial Penguin Random House y múltiples plataformas especializadas, 2025 se ha destacado por la diversidad de títulos que capturaron la atención del público en el país y en mercados globales.

En Colombia, el gusto por la lectura siguió un patrón mixto entre clásicos revalorizados, autores locales y nuevas voces literarias.

La Vegetariana, de la autora surcoreana Han Kang, se situó entre los más vendidos en el país, impulsado por el reconocimiento internacional de la autora tras el Premio Nobel de Literatura.

“Igualmente, obras de Juan Gabriel Vásquez, como Los nombres de Feliza, también lideraron las listas locales. Además, ediciones especiales de Gabriel García Márquez, como Cien años de soledad y En agosto nos vemos, tuvieron renovado interés entre los lectores”, explicó John Cáceres, quien hace parte del equipo de comunicaciones de Penguin.

La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) reflejó títulos que abarcaron narrativa contemporánea y ensayos.

‘Hábitos atómicos’

Cortesía Portada del libro Hábitos atómicos.

A menudo pensamos que para cambiar de vida tenemos que hacer transformaciones drásticas. Nada más lejos de la realidad. El experto dijo que el cambio proviene del resultado de cientos de pequeñas decisiones.

‘La Vegetariana’

Penguin Random House/Cortesía Portada de ‘La vegetariana’.

Yeonghye ha sido la esposa diligente y discreta que su marido siempre ha deseado. Sin ningún atractivo especial ni ningún defecto en particular. Todo cambia cuando unas pesadillas brutales empiezan a despertarla.

‘En agosto nos vemos’

Cortesía Portada del libro ‘En agosto nos vemos’.

Ana Magdalena Bach toma el transbordador hasta la isla donde está enterrada su madre para visitar la tumba en la que yace. Esas visitas acaban suponiendo una irresistible invitación a convertirse en una persona distinta.

‘Vírgenes y toxicómanos’

Cortesía Portada del libro ‘Vírgenes y toxicómanos’.

Anton Echeverry, un padre ejemplar y un profesional comprometido con la defensa de los derechos humanos, sufre una crisis profunda tras la muerte de su esposa en extrañas circunstancias.

‘Los juegos del hambre’

Cortesía Portada del libro ‘Los Juegos del Hambre’.

En una oscura versión del futuro próximo, doce chicos y doce chicas se ven obligados a participar en un reality show llamado ‘Los Juegos del Hambre’. Solo hay una regla y salida: matar o morir.