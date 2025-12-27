Shakira estuvo en Barranquilla. La afirmación empezó a rondar entre sus seguidores luego de que la artista compartiera en sus redes sociales un video grabado en la ciudad, que volvió a ponerla en contacto con su tierra y con la obra social que ha marcado buena parte de su vida.

En una de sus historias de Instagram, Shakira aparece conversando con un trabajador de un restaurante italiano del norte de Barranquilla. Más allá del encuentro casual, la conversación giró en torno a la Fundación Pies Descalzos, el proyecto que desde hace años impulsa oportunidades educativas para niños y jóvenes en contextos vulnerables.

“Me emocioné mucho hoy al encontrarme con este compatriota barranquillero y esta linda oportunidad que me dio la vida hoy, antes de salir de mi tierra, de poder presenciar la magia y el cambio que generamos cuando trabajamos en equipo por ofrecer educación e igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes. Magia pura”, expresó la cantante.

Instagram /@shakira

El trabajador le contó que sus dos hijos estudian en el Colegio Pies Descalzos, sede La Playa, en Barranquilla.

Según versiones, Shakira habría visitado el restaurante Mía Italy, un local de comida italiana ubicado en la carrera 57 #75-160, en el norte de la ciudad. El video, sin mayores precisiones, fue suficiente para alimentar la pregunta sobre su presencia en Barranquilla durante las fiestas decembrinas.

Días antes, el 16 de diciembre, la artista ya había dado otra señal de cercanía con la ciudad al compartir un video celebrando el campeonato del Junior, acompañado de la frase: “Junior tu papá”.