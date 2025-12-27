Falta poco más de un mes para que Barranquilla vea coronar a sus reyes. El próximo 13 de febrero será la noche que Michelle Char y Adolfo Maury han imaginado durante años, el momento en el que la aureola reposará sobre sus cabezas y el estadio Romelio Martínez se convertirá testigo una vez más de uno de los actos más simbólicos del Carnaval.

Como manda la tradición, el acto protocolario estará acompañado de un show pensado para emocionar y contar una historia para luego dar paso a la nómina musical que, año tras año, convierte el recinto deportivo en una gran pista de baile.

Este sábado 27 de diciembre, la reina Michelle Char hizo el anuncio oficial de la nómina completa, despejando la expectativa que se había creado en los últimos días. Ya el martes 23 de diciembre había revelado a Juan Luis Guerra, una leyenda viva de la música latina que llegará nuevamente a la ciudad para ponerle merengue a la noche.

Ahora, la soberana confirmó que el escenario del Romelio Martínez también contará con otros artistas que se sumarán a la celebración, en una propuesta musical pensada para poner al público de pie y alargar la fiesta hasta que el cuerpo aguante. Ellos son: Kapo, Diego Daza y Juan Carlos Coronel.

Uno de los nombres que marca esta edición es el del cantante paisa Kapo, quien ha venido construyendo una relación cercana con la fiesta. Fue el artista principal de la celebración de casetas realizada en el Cubo de Cristal del Gran Malecón este año, un encuentro organizado junto a la reina 2025 Tatiana Angulo Fernández de Castro.

También se presentó el domingo de Carnaval en el mismo sitio. A esto se sumó su participación en la Batalla de Flores desde la Vía 40. Llegó a Barranquilla como artista revelación y hoy regresa consolidado como una de las figuras más respetadas del afrobeat en el país. La próxima coronación marcará su primer show en este acto central de los reyes.

El vallenato tendrá su espacio con Diego Daza, un nombre ya conocido y querido por el público carnavalero. Viejo amigo de estas celebraciones, Daza vuelve a la coronación tras haber participado en la de 2024, cuando acompañó a los reyes Melissa Cure y Juventino Ojito.

Desde Cartagena llegará Juan Carlos Coronel, quien es uno de los intérpretes de la canción oficial de la reina Michelle Char, titulada ‘Aquí suena Michelle’, lo que le da un sentido especial a su participación en tarima.