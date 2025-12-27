La mañana del 8 de enero de este año, cuando Barranquilla aún terminaba de despedir a los reyes magos, Juan José Jaramillo recibió una responsabilidad que pocos se atreverían a asumir con tan limitado margen de maniobra. Y es que fue elegido para dirigir Carnaval de Barranquilla S.A.S. con apenas ocho días para la Lectura del Bando.

En la ciudad, ya se sentía el ambiente de la temporada, pero en las oficinas de la organización la cuenta regresiva era más veloz. Aun así, Juancho, como es conocido popularmente, no solo logró sacar adelante la fiesta, sino que marcó hitos que visibilizaron el Carnaval ante el mundo.

Desde el inicio, entendió la magnitud del desafío que enfrentaba. “Llegar a la organización fue un reto muy importante porque uno como hacedor del carnaval siempre tiene ideas por mejorar, ideas por hacer más grande la fiesta, pero ya cuando uno se adentra en el día a día encuentra que más allá de la espectacularidad hay un sinnúmero de responsabilidades que muchas veces no se ven”.

Para él, esas labores invisibles, como aquellas que garantizan seguridad, logística y orden, son la verdadera columna vertebral de una celebración que en 45 minutos de show condensa horas y horas de trabajo técnico.

Ese descubrimiento lo llevó a concluir que el Carnaval de Barranquilla es la industria creativa y cultural más grande del país. “Funciona los 365 días del año para que esos cuatro días de goce sean la mejor experiencia para quien lo visita y para el barranquillero común”.

Cortesía

Una gran certificación

En medio de ese vértigo de tomar decisiones y del calendario apretado, llegó una noticia que llenó de orgullo a la organización. El pasado 22 de abril, Carnaval de Barranquilla se certificó como la primera fiesta sostenible del país, bajo los estándares de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS – TS 006-1.

“Esto fue muy emocionante. La compañía ya venía trabajando el tema. No solo acompañé y abracé el proceso que ya venía, sino que hice que todos en la compañía lo abrazáramos”.

Y para que el concepto quedara claro para todo tipo de público, recurrió al tambor, un lenguaje que en Barranquilla todos logran entender.

“El día que nos certificaron dije: venga, esto hay que asemejarlo a la fiesta, y definitivamente no hay cosa que más nos llame que el golpe del tambor. Hoy hablamos de los golpes de la sostenibilidad cuando hablamos de lo económico, lo social y lo medioambiental”.

Ese enfoque permitió que iniciativas como los tote bags (bolsos), hechos con 2.450 metros de valla reciclada, tuvieran impacto nacional e internacional.

También impulsó la inversión en plataformas más livianas para carrozas, destinadas a reducir la huella de carbono. El broche de oro fue la compensación del primer desfile del domingo, certificado como huella de carbono neutro. Así todos los eventos realizados por la organización están alineados con principios de sostenibilidad, por sus buenas prácticas ambientales, socioculturales y económicas, que implementa a través de cinco enfoques estratégicos: participación comunitaria, promoción de la economía local y responsable, gestión de residuos, movilidad sostenible y eficiencia energética.

Trabajo en conjunto

Hoy, mirando hacia atrás, define ese arranque como un salto al vacío que solo se logró sostener gracias a la experiencia del equipo que lo acompaña.

“El Miércoles de Ceniza le dije a mi esposa: –Qué loco fui, cómo voy a asumir la dirección del carnaval un 10 de enero y a los ocho días estar en el Bando–, pero esto es gracias al trabajo de un equipo que tiene toda la experiencia y que le pone alma, vida y corazón a nuestra fiesta”.

Cortesía En el mes de abril, Carnaval de Barranquilla recibió una certificación en sostenibilidad, primera fiesta colombiana con este sello.

Jaramillo está convencido de que los resultados del 2025 son apenas el punto de partida de un impacto mayor que se verá reflejado en el Carnaval 2026. “Nosotros vamos a ver el impacto de ese trabajo del 2025 ahora y ya lo estamos viendo dentro de la empresa: compañías que no invertían en la fiesta, hoy todas quieren estar. Se movieron alrededor de $880 mil millones”.

La exposición mediática también jugó a favor con el homenaje a Shakira y su presencia en la ciudad.“‘En Barranquilla se baila así’ fue un free press muy grande para nosotros. Es increíble todo lo que pasó este año”.