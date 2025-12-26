Este 25 de diciembre, la música será protagonista en el barrio Pedregal, Medellín, con un concierto especial liderado por Ryan Castro, quien regresa al sector que lo vio crecer para celebrar junto a su comunidad en el evento titulado “Los Chorros Con Richy”.

Lea aquí: Los abogados del rapero Sean ‘Diddy’ Combs piden al juez su liberación inmediata

Como sorpresa para el público asistente, el artista urbano extendió la invitación al reconocido cantante vallenato Rafa Pérez, quien se sumará a esta noche de celebración navideña cargada de música y unión.

Cortesía Ryan Castro y Rafa Pérez unieron sus voces para deleitar al público de Medellín.

La participación de Rafa Pérez se convirtió en un encuentro de sonidos y culturas, fusionando el vallenato con el género urbano en un escenario popular y cercano, reafirmando la conexión de los artistas con la comunidad y el espíritu festivo de la temporada.

Le puede interesar: Más de 2.000 bailarines abren la Feria de Cali en el tradicional Salsódromo

Con más de 20 conciertos en diciembre, Rafa Pérez cierra el año en la cima del vallenato. Mientras su carrera continúa en ascenso, crecen las expectativas en torno a una posible alianza futura con Sergio Luis Rodríguez, una colaboración que de concretarse podría convertirse en una de las grandes sorpresas musicales del año 2026.