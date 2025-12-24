A menos de dos meses para que arranque el Carnaval de Barranquilla 2026, la fiesta más grande de Colombia empieza a tomar forma de a poco. Este martes, Carnaval S.A.S. hizo un anuncio musical: Juan Luis Guerra vuelve a la Arenosa en el marco de las festividades.

El dominicano hará parte de la nómina de artistas que se presentará en el show de coronación de Michelle Char y Adolfo Maury, reyes del Carnaval 2026.

“¡Se te va a subir la bilirrubina, Barranquilla! Juan Luis Guerra estará en la coronación de tus reyes”, escribió la organización a través de sus redes sociales despertando la emoción de los barranquilleros y de los amantes de clásicos como ‘Las Avispas’, ‘La Bilirrubina’, ‘Frío, frío’, ‘Visa para un sueño’.

El intérprete de ‘Bachata Rosa’ es el primer cantante confirmado para este espectáculo, que se realizará el viernes 13 de febrero en el estadio Romelio Martínez. En los próximos días se espera conocer la nómina completa de los artistas que hará gozar a los carnavaleros en la noche de coronación.

De momento, aún no están habilitadas las entradas para el último evento de la temporada de precarnavales que se llevará a cabo un día antes a la Batalla de Flores, como tradicionalmente se hace.

Esta no es la primera vez que Juan Luis Guerra pisará tierras barranquilleras, más recientemente en marzo de este año, también en Carnavales, siendo parte de la nómina de artistas que integró el Metroconcierto en el que también estuvo Marc Anthony, Gussi, Sergio Vargas, Jessi Uribe, Rafa Pérez y Dekko.

Más de 100 obras de arte le darán vida al Carnaval 2026

Desde la Bodega 9, un espacio que pronto se transformará en taller, laboratorio y escenario de creatividad, el director de Carnaval de Barranquilla, Juan José Jaramillo, dio el banderazo inicial este 22 de diciembre a una de las etapas más esperadas del Carnaval como lo es la construcción de las carrozas.

“Nosotros le entregamos al mundo una fiesta que tiene una planeación bien interesante. Todo el mundo tiene que entender que estas son obras de arte en movimiento. Se llaman carrozas, pero en realidad son el sueño de cada uno de estos artesanos y de su equipo”.

Cada una de esas obras es el resultado de un trabajo en equipo. Detrás de cada maestro hay entre 15 y 20 personas que, durante semanas, convierten bocetos e ideas en figuras monumentales que luego recorrerán la ciudad. “Al final, lo que vamos a ver rodando por los diferentes espacios de Barranquilla es el esfuerzo de muchas manos”.

En la fábrica de carrozas comenzó oficialmente el trabajo que dará forma al próximo Carnaval de Barranquilla. Elías Torné, coordinador de arte y diseño de Carnaval de Barranquilla, dio apertura a las actividades junto a los maestros artesanos que, año tras año, convierten las ideas en grandes obras que desfilan por la ciudad.

“Estamos aquí en la fábrica de carrozas dando apertura al inicio de las actividades con nuestros maestros artesanos. Lo que vamos a ver acá es el inicio de obras artísticas contando historias de Carnaval”, dijo.