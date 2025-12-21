En los últimos días, usuarios de Nequi se vieron sorprendidos por mensajes que circulaban en redes sociales y aplicaciones de mensajería, en los que se afirmaba que la plataforma dejaría de funcionar en Colombia a partir del 1 de enero de 2026.

La información generó inquietud entre miles de personas que utilizan el servicio para manejar su dinero de forma digital.

Ante la viralización de estas cadenas, Nequi salió a desmentir públicamente el supuesto anuncio y aclaró que no existe ningún plan de cierre ni comunicado oficial que indique el fin de sus operaciones en el país. La empresa aseguró que su funcionamiento continúa con total normalidad y que los fondos de los usuarios no están en riesgo.

La plataforma explicó que el mensaje que se ha difundido fue atribuido erróneamente a la compañía y no fue emitido por ninguno de sus canales oficiales. En ese sentido, reiteró que no se han realizado cambios en sus servicios ni en la forma en que los usuarios acceden a su dinero.

Nequi recordó además que es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, lo que implica cumplir con normas estrictas de operación, supervisión permanente y protección de los recursos de sus clientes.

La compañía también advirtió que la difusión de información falsa relacionada con entidades financieras vigiladas puede tener consecuencias legales en Colombia. Este tipo de desinformación puede afectar la confianza de los usuarios y, en algunos casos, derivar en sanciones penales o económicas para quienes la promuevan.

Finalmente, la plataforma hizo un llamado a verificar siempre la información antes de compartirla y a consultar únicamente sus canales oficiales, como la aplicación móvil, su página web y sus redes sociales, con el fin de evitar la propagación de rumores y noticias falsas.