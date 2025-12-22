A principios de los 2000, el actor Tylor Chase formó parte de una de las series más exitosas de Nikelodeon, denominada El manual de supervivencia de Ned, donde tres adolescentes compartían consejos y trucos para sobrevivir a la secundaria.

Ahora, el intérprete de Martin Qwerly, se ha convertido en tendencia en las redes sociales pues fue visto viviendo en situación de calle.

En las imágenes, difundidas recientemente en plataformas como TikTok, se puede ver al actor a las afueras de un almacén, con un aspecto deteriorado, ropa sucia y desgastada, y aparentemente bajo el influjo de sustancias.

Además, cuando es cuestionado sobre quién es, él mismo confirma su identidad: “¿Actuaste para Disney Channel?”, le pregunta una mujer. A lo que él corrije: “Nickelodeon”, para después dar el nombre del programa.

Pero esta no es la primera vez que Tylor es captado en esta situación. En septiembre de este mismo año fue grabado por otra seguidora en la calle, mientras se aceraba a su auto para saludar: “Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”, dijo en ese entonces.

La reaparición del actor volvió a generar debate en las redes, y es que hay quienes no solamente lamentaron su situación; sino que cuestionaron cómo el canal afectó a algunas de sus estrellas.