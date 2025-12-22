El año se va despidiendo y en Barranquilla, ese adiós siempre trae consigo la certeza de que el Carnaval está a la vuelta de la esquina. Faltan menos de 60 días para el inicio oficial de la fiesta y la ciudad ya respira distinto.

Entre los eventos más esperados está la Batalla de Flores, el desfile mayor, el que inaugura cuatro días de celebración y jolgorio. Allí, además de las danzas, las reinas y los disfraces, hay un elemento que despierta una expectativa especial entre el público.

Se trata de las carrozas. Monumentales, coloridas, en movimiento, verdaderas obras de arte que desde hace 35 años recorren el cumbiódromo de la Vía 40 y se convierten en la esencia del Carnaval moderno sin perder su raíz popular.

Ese viaje comenzó oficialmente este lunes con la apertura de El Complejo Industrial y Comercial Rodolfo Steckerl. Desde la Bodega 9, un espacio que pronto se transformará en taller, laboratorio y escenario de creatividad, el director de Carnaval de Barranquilla, Juan José Jaramillo, dio el banderazo inicial a una de las etapas más esperadas del Carnaval como lo es la construcción de las carrozas.

“Nosotros le entregamos al mundo una fiesta que tiene una planeación bien interesante. Todo el mundo tiene que entender que estas son obras de arte en movimiento. Se llaman carrozas, pero en realidad son el sueño de cada uno de estos artesanos y de su equipo”.

Cada una de esas obras es el resultado de un trabajo en equipo. Detrás de cada maestro hay entre 15 y 20 personas que, durante semanas, convierten bocetos e ideas en figuras monumentales que luego recorrerán la ciudad. “Al final, lo que vamos a ver rodando por los diferentes espacios de Barranquilla es el esfuerzo de muchas manos”.

Más modernización

Además, en el Carnaval 2026 se cumplen 35 años desde que el cumbiódromo de la Vía 40 es el escenario de los emblemáticos desfiles de la fiesta. En ese contexto, Jaramillo explicó que la organización asumió una gran responsabilidad con el Carnaval y con la ciudad, realizando una inversión clave en la modernización de la infraestructura.

“Valorizamos 20 plataformas que tenían más de 35 años de alto impacto en el Carnaval y las cambiamos por 20 plataformas más alineadas, con mejor movilidad”.

La modernización traerá consigo carrozas más altas, que se ha convertido en uno de los grandes anhelos del público y de los artesanos. “Todo el mundo pide altura, pero hay que juntarlo con saber qué se siente allá arriba”.

Trabajo a toda marcha

Roy Pérez es arquitecto y artista plástico, y desde hace 25 años hace parte del Carnaval de Barranquilla a través de las carrozas. “Hago carrozas por vocación, por amor al Carnaval de Barranquilla”.

Mirando hacia el Carnaval de 2026, Roy resalta un cambio importante. “El Carnaval está mirando hacia la Pachamama, hacia la naturaleza”. Eliminar el icopor poco a poco me parece excelente, porque eso es conciencia ambiental”, asegura.

En sus diseños ya refleja esa visión. “Estoy haciendo alusión a la Pachamama y al Muan, que es el espíritu del río Magdalena. Para mí también deberíamos mirar hacia el Junior, que es nuestra reciente alegría”.

Dentro de la fábrica de carrozas el trabajo no se detiene. Diana Coronado pasa gran parte de sus días y noches ayudando a que el Carnaval tome forma. Es barranquillera y lleva 17 años trabajando en la elaboración de carrozas, un oficio que conoce al detalle.

Su labor está en la decoración. Ella se encarga de hacer flores y adornos utilizando distintos materiales como conis, tela quirúrgica y telas especiales. Según la idea de cada carroza, van escogiendo qué material usar para que el resultado final se vea llamativo y resistente.

Las jornadas son largas y no tienen horario fijo. “Sabemos el día que entramos, pero no el que salimos. Nos traemos toda la ropa, dormimos aquí, pero al final vale la pena ver ese lindo trabajo rodando en la Vía 40”.

En medio de esos conocedores, también está la voz joven de Luis es hijo de Álvaro de la Hoz, uno de los maestros artesanos que cada Carnaval deja su sello en el Cumbiódromo de la Vía 40. Para él, este es apenas su segundo año de trabajo, pero ya asume grandes responsabilidades dentro del equipo. “Ya es mi segundo año trabajando con él a su lado, siendo relativamente su mano derecha en todo”.

Su labor va desde pensar los movimientos y la altura de las carrozas, hasta acompañar el proceso completo, que termina casi sin descanso. “Hasta el último día, hasta el sábado en la madrugada, corriendo, sacando las carrozas, viendo qué detalles se tienen que perfeccionar a ese último minuto que queda”.

Su trabajo comienza con el icopor. “Comenzamos siempre marcando icopor, con las láminas de icopor, marcando, pegando con poliuretano, que es un químico que sirve para pegar bien todos los materiales. Luego viene el proceso de empapelar, tallar y lijar, buscando darle forma a cada figura. Todo es para buscarle la figura al icopor y darle las formas que necesitan las carrozas, y al final ya pintamos”.

Mentes creativas

Desde una pantalla y un lápiz digital también se construye el Carnaval de Barranquilla. Detrás de muchas de las carrozas que desfilan por la Vía 40 está el trabajo de Andrés Felipe Cuentas, un joven diseñador de 26 años, oriundo del municipio de Sabanalarga, Atlántico, que encontró en el Carnaval un camino profesional.

Andrés llegó a Barranquilla precisamente para trabajar en esta fiesta y ya completa su quinta temporada. Es diseñador de carrozas y su labor comienza mucho antes de que las estructuras tomen forma física. “Nosotros lo que hacemos es tomar todos los conceptos de las danzas patrimoniales y de todo el imaginario del Carnaval de Barranquilla y traerlo a diseños digitales”, explica.

A partir de esas ideas nacen las carrozas que luego recorrerán el Cumbiódromo. Además de las carrozas, también diseñan macrofiguras y otros elementos, pero el foco principal está en las grandes estructuras que acompañan los desfiles.

Cada año, el equipo desarrolla entre 30 y 35 diseños. De ese grupo, las marcas eligen cuáles van a patrocinar y, a partir de ahí, comienza un proceso de ajustes. “Se adaptan según sus lineamientos de marca y nosotros estamos ahí para diseñar y modificar lo que haya que modificar”.

Que inicie la magia

En la fábrica de carrozas comenzó oficialmente el trabajo que dará forma al próximo Carnaval de Barranquilla. Elías Torné, coordinador de arte y diseño de Carnaval de Barranquilla, dio apertura a las actividades junto a los maestros artesanos que, año tras año, convierten las ideas en grandes obras que desfilan por la ciudad.

“Estamos aquí en la fábrica de carrozas dando apertura al inicio de las actividades con nuestros maestros artesanos. Lo que vamos a ver acá es el inicio de obras artísticas contando historias de Carnaval”, dijo.

Según el coordinador, los diseños de este año mantienen la esencia del Carnaval, pero con una mirada renovada. “Cada año diseñamos acorde al Carnaval de Barranquilla, pero modernizando las manifestaciones, sacándolas un poquito del imaginario que conocemos”, señaló.

En escena estarán figuras tradicionales como marimondas, congos y toritos, pero con un enfoque distinto. “Van a ser modernos, con otro tipo de elementos, y las carrozas van a ser más altas este año”.

Uno de los cambios importantes será el uso de nuevas plataformas. “Tenemos unas plataformas nuevas que nos van a permitir que el sistema constructivo sea óptimo, que no haya desniveles ni cosas que entorpezcan la proporción de la obra de arte”, explicó Torné.

El trabajo no se limita solo a las carrozas principales. En total, el proyecto reúne cerca de 100 obras de arte. “No solamente son las carrozas, que son aproximadamente 21, también están los trailers del Carnaval que se hacen en otras bodegas cercanas, las carrozas infantiles y las macrofiguras”.

Entre estas últimas habrá elementos relacionados con el mar y el río, que hacen parte del concepto general.

Detrás de esta gran puesta en escena hay un amplio equipo humano. “Tenemos ocho artesanos líderes de carrozas, tres de carrozas de niños y en el ámbito de los trailers son 55 líderes”, indicó, todos apoyados por artesanos con amplia experiencia.

En el área creativa, Elías lidera un grupo de diseñadores. “Somos un equipo de cinco diseñadores que hacemos todo el tema de los portafolios de diseño en cada temática que se gesta en Carnaval de Barranquilla”.