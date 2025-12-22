Un día como hoy hace exactamente 12 años, falleció Diomedes Díaz, el artista más influyente dentro de la música vallenata. Es por eso que sus familiares, amigos y fieles seguidores se dirigieron en la mañana de este lunes a visitar su última morada ubicada en el cementerio Jardines del Ecce-Homo en la ciudad de Valledupar.

Allí se encontraron con una sorpresa y es que la tumba del Cacique de La Junta fue remodelada. Lo anterior fue necesario debido a que por el paso del tiempo se había deteriorado, debido a que es la más visitada en todo el camposanto donde también reposan los restos de otras celebridades como Rafael Escalona, Kaleth Morales o Martín Elías Díaz Acosta, hijo de Diomedes.

Esta era la tumba original del Cacique de La Junta.

Los herederos del denominado ‘Papá de los Pollitos’ a través de la Fundación Diomedes Díaz, desarrollaron la remodelación de la tumba. Así lo confirmó a EL HERALDO Sielva María, secretaria de la Fundación, quien pidió a los diomedista cuidarla lo máximo posible.

“Era la fecha ideal para mostrarla a todos los amantes de su música, ahora solo les pedimos que por favor la conserven”, dijo Sielva María.

La tumba anterior era totalmente blanca. Ahora es negra y cuenta con una fotografía más grande del artista. Además se observa una de sus frases célebres: “Y el día que se acabe mi vida, les dejo mi canto y mi fama”, como lo expresó en el tema Muchas gracias.

Es de anotar que en esta misma tumba reposan los restos de Rafael María Díaz Cataño, padre de la leyenda vallenata.

Su hija Betsy Liliana fue una de las que compartió en redes unas fotografías visitando la renovada tumba, y la acompañó del siguiente mensaje: “Hoy se cumplen 12 años desde que partiste, pero sigues viviendo en cada latido de mi corazón. Tu amor, tu fuerza y tu legado son mi guía diaria. Te amo más allá del tiempo, papá. Siempre conmigo, siempre presente”.